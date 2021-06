L’arribada d’ERC a la presidència de la Generalitat no només ha suposat una sacsejada per a la política catalana, sinó que també ha obligat a fer canvis interns dins del partit per tal d’ocupar tots els càrrecs de responsabilitat. Una de les conseqüències és que els republicans han hagut de substituir dos diputats al Parlament per Girona, ja que Sergi Sabrià i Anna Caula han renunciat a ser parlamentaris per passar a formar part del Govern. D’aquesta manera, ja han començat els tràmits perquè els nous parlamentaris gironins d’ERC siguin el portaveu republicà a Lloret de Mar, Jordi Orobitg, i l’alcaldessa d’Ordis, Anna Torrentà. Tots dos s’afegiran a Teresa Jordà -que malgrat ser consellera de moment continua com a diputada-, i Bartomeu Compte. Mentrestant, el Govern va confirmar ahir el nomenament de Laia Cañigueral com a delegada del Govern a Girona, tal com havia avançat Diari de Girona. Avui es farà oficial el traspàs de poders amb el fins ara delegat, Pere Vila.

A les eleccions del passat 14 de febrer, ERC va aconseguir quatre diputats per Girona. La primera va ser Teresa Jordà, que es manté com a consellera i s’ha posat al capdavant del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Tot i això, de moment es manté com a diputada. En canvi, Sergi Sabrià sí que ha renunciat a la seva acta de diputat per convertir-se en el director de l’Oficina del President, Pere Aragonès. De la mateixa manera, Anna Caula també ha renunciat a ser diputada per assumir el càrrec de directora general de l’Esport. Bartomeu Compte, per la seva banda, no ha entrat a Govern i per tant continua com a diputat.

Si se seguís l’ordre de la candidatura, la número 5 de la llista era Laia Cañigueral, però aquesta ha renunciat a entrar al Parlament perquè just ahir va ser nomenada delegada del Govern a Girona, tal com s’havia apuntat ja feia setmanes. Sociòloga de formació, Cañigueral ha estat diputada al Congrés, ha treballat a la Generalitat i actualment és secretària general d’ERC a les comarques gironines.

Per tant, les places vacants de Sabrià i Caula les ocuparan Jordi Orobitg i Anna Torrentà. Orobitg ja té experiència al Parlament, ja que n’ha format part durant les dues últimes legislatures. Advocat de formació, és regidor de l’Ajuntament de Lloret de Mar, on actualment ocupa la tercera tinença d’alcaldia. Durant les seves anteriors etapes al Parlament ha treballat en àrees com Justícia, Empresa i la comissió d’investigació de l’aplicació del 155, entre d’altres.

Torrentà, en canvi, s’estrena al Parlament. És diplomada en Ciències Empresarials per la UdG i estudiant del grau de Llengua i Literatura catalanes per la UOC. És alcaldessa d’Ordis, on en aquesta segona legislatura governa en solitari.