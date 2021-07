La conductora morta en l'accident d'ahir a l'entrada del Túnel del Cadí era una jove de 21 anys de Terrassa. A conseqüència del xoc amb un camió, el seu cotxe es va incendiar.

L'accident de trànsit va tenir lloc ahir cap a les vuit del vespre a la boca nord del Túnel del Cadí, concretament al punt quilomètric 129 de la C-16, a l’altura d’Urús,.

Per causes que encara els Mossos de Trànsit estan investigant, hi va haver una col·lisió entre un camió frigorífic i un turisme, que es va incendiar.

A conseqüència de l’accident, va morir la conductora del cotxe. Es tracta de C.S.A, de 21 anys i veïna de Terrassa. Pel que fa al conductor del camió, va resultar ferit menys greu i va ser traslladat a l’hospital de la Cerdanya.

Arran de la incidència, segons informa el Servei Català de Trànsit es van activar set patrulles dels Mossos d’Esquadra i dues ambulàncies del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques).

Cotxe incendiat

Pel que fa als Bombers de la Generalitat, en rebre l’avís de l’accident de trànsit van activar un dispositiu format per 12 dotacions terrestres. Paral·lelament, el Túnel va activar el Pla d’Autoprotecció (PAU) i en va tancar l’accés. Les primeres dotacions de bombers que van arribar al lloc de l’accident van extingir l’incendi que hi havia al turisme implicat, maniobres en les quals el personal de túnel ja hi estava treballant i es va poder sufocar ràpidament, evitant així que es propagués per la instal·lació. En aquest vehicle hi havia l’ocupant que va perdre la vida. A més, també van donar assistència a la persona que va resultar ferida en el camió frigorífic.

Un cop sufocat i valorat l’abast de l’accident, part del dispositiu de bombers es va poder desactivar, i van mantenir quatre dotacions treballant fins que es van emportar els vehicles de l’interior del túnel i es va restablir la circulació.

D’altra banda, la resta de vehicles que es trobaven a l’interior del túnel en el moment de l’accident, els van fer sortir els bombers sense que hi hagués conseqüències.

Quant a l’afectació viària, el Tunel del Cadí es va tallar en tots dos sentits. Cap a un quart de dotze de la nit, la C-16 es va reobrir i la situació es va normalitzar.

18 morts d'accident a Girona

Amb aquesta víctima mortal, ja són 18 les persones que han mort des de principis d'any en un accident de trànsit a les comarques gironines, tant en vies urbanes com interurbanes.

El més recent havia estat aquest cap de setmana a Maçanet de la Selva, un conductor begut que anava amb una furgoneta va envestir un motorista, que va perdre la vida a l'AP-7.