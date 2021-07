La Policia Local de Calonge i Sant Antoni va detenir aquest diumenge un camell després de cometre una infracció de trànsit. L’arrestat és un veí de Palamós a qui causen d’un presumpte delicte contra la salut pública. L’home anava amb un ciclomotor i els agents el van veure fent una infracció. Per aquest motiu, els policies el van fer aturar i durant la identificació van detectar una forta olor. En escorcollar-lo li van trobar diverses substàncies estupefaents i diners. Com a curiositat, a l’interior de l’encenedor portava amagades algunes de les substàncies que tenia preparades per vendre al detall.