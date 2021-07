El sector lleter a Catalunya està en una situació límit a causa de la pressió que fan les empreses de distribució a l’hora de marcar el preu de compra. Així, Unió de Pagesos va exigir ahir als governs català i espanyol que intercedeixin en el preu de la llet que paguen les distribuïdores als productors. Concretament, els ramaders demanen que les administracions obliguin les cadenes de supermercats a pagar un preu que cobreixi el cost dels professionals del món lleter, una condició que actualment no passa. De fet, els pagesos van afirmar que per cada litre de llet que surt al mercat, els productors hi perden dos cèntims.

Aquest conflicte fa anys que existeix, però amb els últims anys s’ha agreujat. El sindicat recorda que tant el govern català com l’espanyol poden prendre accions per evitar que es produeixi aquesta situació. El coordinador nacional d’Unió de Pagesos, Joan Caball, va recordar que «la majoria de normatives són estatals però hi ha competències on pot actuar la Generalitat». El principal problema, però, és que «ningú hi posa de la seva part» per les pressions que fan les empreses de distribució. De tota la llet líquida que es produeix i ven a l’Estat, un 55% es ven a marques de distribució que són les encarregades de fer les marques blanques del supermercat. Dins d’aquest percentatge, la meitat es ven a una única cadena. De fet, els productors lleters l’assenyalen com una de les responsables de la crisi que pateix el sector actualment.

El responsable del sector boví de llet d’Unió de Pagesos, Marc Xifra va assegurar que aquesta empresa «ha fet tot el possible» per no augmentar el preu de la llet des del 2007 i així oferir al consumidor un producte «competitiu». Actualment, la cadena de supermercats ven la llet a preus que oscil·len el 0,58 i el 0,62 euros per cada litre. Per mantenir el seu marge de benefici, el preu de compra de la llet d’aquesta marca és de 33 cèntims cada litre. Per contra, els pagesos han d’assumir un cost d’entre 34 i 35 cèntims per litre de llet que fan, fet que suposa perdre-hi dos cèntims.

El 73,1% han abandonat

Això ha provocat que aquest 2021 ja hagin tancat 18 explotacions de vaques a Catalunya. Aquestes 18 se sumaran a les 1.194 granges que han deixat de produir llet entre el 2000 i el 2020. Això implica que en 20 anys un 73,1% dels productors catalans han abandonat les granges. Unió de Pagesos avisa que aquesta xifra anirà a més si les coses no canvien. «Els productors estan refinançant les explotacions per tirar endavant», va avisar Marc Xifra. A mesura que això passi, «Catalunya es quedarà sense llet», va advertir el responsable del sector del sindicat. Això implicarà que les empreses hagin de comprar-la en d’altres països.

Per contra, els pagesos reivindiquen la qualitat de la llet que es produeix a Catalunya. Una de les propostes que fa Unió de Pagesos és que les administracions defineixin «el percentatge de domini» que pot tenir una empresa per tal de no afectar en el preu de venda. Quan una empresa acapara bona part del mercat, la seva influència és tan gran sobre els productors que pot pressionar per imposar el preu de venda. Per evitar-ho hi ha altres sectors com l’energètic, en què l’Estat fixa un màxim de quota que pot tenir una sola empresa i així no forçar el mercat. Els pagesos van avançar que no descarten mobilitzar-se si les administracions no prenen partit en aquest conflicte.