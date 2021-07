La Policia Nacional ha detingut set persones per delictes relacionats amb estafes per Internet. Els presumptes autors haurien iniciat una trama per aconseguir les claus d’accés de la banca en línia de les víctimes i així desviar diners dels seus comptes bancaris. La investigació es va iniciar el mes de març arran d’una denúncia presentada a Las Palmas de Gran Canaria on una persona manifestava que li havien estafat 14.600 euros.

Els investigadors van comprovar que gran part dels diners havien sigut desviats a diferents comptes bancaris que tenien per titulars residents a la província de Girona, concretament a Olot, Roses i Salt. Finalment es va poder identificar, localitzar i detenir set persones que estarien relacionades amb els fets i que feien diferents tasques dins de l’entramat delictiu. Dels set detinguts, tres eren els captadors, i la resta facilitaven els seus comptes bancaris per desviar els diners estafats.

El mètode utilitzat es coneix com a «sim swapping» i consisteix a obtenir les claus de l’usuari per poder accedir al seu compte en línia. Ho aconsegueixen enviant correus electrònics fent-se passar per l’entitat bancària. En el missatge hi fan constar un enllaç fraudulent que instal·la una aplicació mòbil que suplanta la identitat i roba les credencials de l’usuari.