Tot apunta que aquest estiu hi haurà més meduses a les platges catalanes. Ho adverteixen els experts, seguint la tendència dels últims vint anys. Macarena Marambio, investigadora de l’Institut de Ciències del Mar, explica que l’augment de la temperatura de l’aigua del mar podia ser una causa d’aquest creixement, ja que s’ha comprovat en moments localitzats que l’increment de temperatura millora el cicle reproductiu de la medusa.

Així mateix, Marambio apunta que la proliferació de meduses «no ve determinat per una causa, sinó per un conjunt de factors». Per exemple, la sobrepesca seria un altre element a tenir en compte, segons subratlla la investigadora. Aquesta està provocant una disminució de peixos i, com a conseqüència, «estem deixant a les meduses sense competidors ni depredadors». Afirma que les meduses són uns animals que «s’adapten molt ràpidament» al medi i poden viure en ecosistemes contaminats.

Les espècies amb més presència

La costa catalana -i la Costa Brava en específic- es pot veure afectada aquest estiu per la presència de meduses, però no es pot determinar a quines platges seran més abundants. L'espècie més nombrosa a les costes catalanes és la Plagia noctiluca. Acostuma a viure en mar obert, tot i que a vegades pot arribar a la costa. Marambio alerta de la seva perillositat en aquests casos.

Una altra espècie freqüent és la Rhizostoma Pulmo o born blau. En aquest cas, el contacte és irritant, però no produeix problemes dermatològics greus.

A l’Institut de Ciències del Mar fa anys que treballen conjuntament amb els ajuntaments costaners i els equips de socorrisme per recollir dades i constatar aquest augment de meduses a les costes catalanes.

Davant de la proliferació de meduses, l’ICM-CSIC va publicar fa dos anys protocols de prevenció i actuació. La guia forma part del Projecte Medusa, es pot consultar a la pàgina web del mateix centre d'investigació i ofereix tant les pautes generals aplicables a totes les meduses com una sèrie de protocols específics per a certes espècies. Treure les restes de medusa sense fregar i rentar amb abundant aigua salada són algunes de les recomanacions bàsiques que s'inclouen. També es recomana aplicar aigua amb bicarbonat, aplicar gel sec a intervals i, si persisteix el dolor, consultar amb un metge.

La guia fa èmfasi a evitar algunes pràctiques que, lluny d'ajudar, poden empitjorar la condició de la persona afectada per la picada, com per exemple, aplicar aigua dolça, amoníac o alcohol. També es desaconsella fregar la zona afectada o aplicar embenats a pressió i, excepte en casos molt específics, tampoc cal aplicar vinagre.

La pàgina del Projecte Medusa inclou també materials per aprendre a identificar les meduses més comunes del Mediterrani, com la medusa luminescent (Pelagia noctiluca), la medusa ou ferrat (Cotylorhiza tuberculata) o la barqueta de sant Pere (Velella velella), i altres espècies invasores que comencen a aparèixer en les costes, com la caravel·la portuguesa (Physalia physalis).