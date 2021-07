Els viatges al sud-est asiàtic i les rutes per diversos països de l’Europa de l’est o pels Estats Units, que havien estat les vacances estrella abans de la pandèmia, queden lluny. Amb la majoria dels països asiàtics i d’Oceania tancats al turisme, igual que els Estats Units, i la incertesa de les restriccions que hauran d’afrontar els viatgers per Europa, els gironins aposten aquest estiu per viatges a indrets propers, que en la majoria dels casos es reserven a última hora.

Segons les agències de viatges a la ciutat, les Illes Balears i les Canàries són les destinacions més sol·licitades. «Encara hi ha gent que té por i si volen fer algun viatge, el fan a territori nacional», expliquen des de Viatges Viñolas. «Menorca i Eivisa són les top», confirmen a Viatges Plaimont. Des de Viatges Ter també indiquen que els clients demanen molt per la costa mediterrània. Destinacions com Grècia o Cerdenya són les principals opcions per marxar a l’estranger, ja que, en formar part de la Unió Europea, permeten viatjar sense tantes restriccions.

Fora de l’espai comunitari, però, la posada en funcionament del passaport covid per les persones que ja tenen la pauta completa de la vacuna encara no ha fet el seu efecte per incrementar la demanda de desplaçaments turístics, en part perquè «molts països encara no ho tenen clar i la gent està esperant a veure on es pot anar», diuen a Viatges Plaimont. Fora d’Europa, els viatges de llarga distància s’han traslladat a aquells països que menys restriccions demanden als turistes. Països de la zona del Carib, com Costa Rica o Mèxic, han recuperat tendència, després d’haver-se vist afectats els darrers estius prepandèmia per una invasió d’algues que havia traslladat el turisme de platges cap a països com Tailàndia o Indonèsia, ara tancats a rebre visitants. A l’oceà Índic, les illes Maldives o els Emirats Àrabs també destaquen com els destins de llarga distància més sol·licitats, ja faciliten l’entrada de turistes amb pocs condicionants, degut a la «bona situació pandèmica que viuen i a tenen la vacunació molt avançada», afirmen des de Viatges Ter.

Una tendència que s’ha incrementat aquest estiu és la reserva dels viatges a última hora. «Ara mateix estem fent reserves per l’agost, i fins i tot per ara mateix al juliol», comenten en aquesta agència. El sector vincula aquesta tendència a la incertesa. Els clients reserven quan la situació va bé però amb l’expectativa que pugui canviar en qualsevol moment.

Les agències de viatges gironines coincideixen que el volum de persones que demanaven per viatjar aquest estiu va pujar després del final de l’estat d’alarma. «Sobretot a finals de maig i principis de juny la cosa es va animar una mica més. Ens han demanat més pressupostos i alguna reserva», expliquen des de Viatges Viñolas.

Fre a un mes «animat»

Tot i això, però, aquesta tendència positiva s’ha vist frenada a causa dels nous rebrots i de notícies com el confinament dels estudiants contagiats a Mallorca o els positius detectats en creuers. «Hi ha hagut un fre en les reserves» assenyalen fonts de l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (Acave). Segons aquesta associació, «aquest estiu no serà per reprendre l’activitat al 100%», i calculen que al final de la crisi hauran tancat «al voltant d’un 40%» de les agències de viatges de l’Estat, cosa que és «extrapolable a tots els territoris».

Des de Viatges Ter reivindiquen la tasca de les agències en un moment tan complex. «Avui dia comprar per Internet és molt maco, però la gent després es troba sorpreses», diuen. «Val la pena anar amb un assessor de viatges», continuen, i expliquen que el seu servei s’encarrega de la paperassa, de complir amb les restriccions i també de cobrir al client si té algun problema durant el viatge.