El nombre de positius confirmats per coronavirus a les comarques gironines continua sent elevat. Segons l'últim balanç del Departament de Salut, s'han detectat 722 nous casos en 24 hores tenint en compte totes les proves, i ja son 83.796 des de l'inici de la pandèmia. La dada positiva torna a ser que no s'ha declarat cap més mort, el que deixa el total en 2.127 des de l'inici.

Tot i que els casos continuen sent elevats, el risc de rebrot segueix a la baixa per tercer dia consecutiu. Concretament ho fa 80 punts, fins a 1.180, però segueix per sobre dels 990 de la setmana del 26 de juny al 2 de juliol. La velocitat de propagació (Rt) baixa 38 centèsimes i ja se situa per sota del 2, a 1,72. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 452 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 680. El 18,03% de les proves que es fan surten positives.

La situació als hospitals continua a l'alça. Hi ha 84 persones hospitalitzades, 8 més que ahir, i a les UCI ja en son 23, 7 més que en l'últim balanç.

Catalunya torna a superar el miler d'ingressats

Catalunya torna a superar el miler d'ingressats a planta per covid, amb 1.058, 78 més que en el balanç anterior. No s'assolia el miler des del 17 de maig, quan n'hi havia 1.068. D'altra banda, els crítics a l'UCI superen els 200, en concret són 209, 27 més. En paral·lel, el Departament de Salut ha declarat 8.423 nous casos de covid-19 confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici en 730.116. L'Rt baixa 39 dècimes i se situa en l'1,54. El risc de rebrot baixa 191 punts, fins als 1.399. En les darreres 24 hores s'han notificat cinc morts més i el total des de l'inici de la pandèmia es manté en 22.288. La incidència acumulada a 14 dies passa de 848,17 a 930,74 . El 18,59% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

El risc de rebrot era de 1.393 entre el 26 de juny i el 2 de juliol, i puja a 1.399 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, baixa 39 centèsimes i se situa en el 1,54, un valor inferior al de la setmana anterior (3,38). La incidència a 14 dies és de 930,74 entre el 3 i el 9 de juliol, per sobre dels 425,50 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 3 al 9 de juliol n'hi va haver 44.729, molt superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 27.512. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 576,28 casos per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (354,46).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 163.483 PCR i 99.669 tests antígens, dels quals el 18,59% ha donat positiu, superior al valor de l'interval anterior (14,93%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 28,56 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 792.256 casos, dels quals 730.116 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, se n’han declarat cinc en les darreres hores, amb 22.288 des de l'inici de la pandèmia: 14.189 en hospitals i sociosanitaris (+5), 4.566 en residències, 1.183 en domicilis i 2.350 no classificables.

Entre el 3 i el 9 de juliol s'han declarat 16 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 7. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 788 persones. La setmana del 26 de juny al 2 de juliol n'hi havia 474.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 31.672 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 26 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 35.182. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 8.816, una més declarada en les últimes hores.

66.919 persones més amb pauta completa

El Departament de Salut ha administrat 4.607.382 primeres dosis de vacuna contra la covid-19 des de l'inici de la campanya, 28.487 més que fa 24 hores, i 3.354.170 de segones, 59.082 més que un dia abans. A més, hi ha 3.732.580 de ciutadans amb la pauta completa, 66.919 més que fa un dia.