Durant l’any passat els advocats gironins inscrits a la justícia gratuïta van fer prop de 19.000 actuacions. Segons les dades sobre les actuacions del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut (TOAD) difoses pel Col·legi de l’Advocacia Catalana, el Col·legi de Figueres va tancar l’any amb 5.333 actuacions, mentre que el de Girona va xifrar 13.630 sol·licituds d’accés a la justícia gratuïta.

Durant el segon trimestre de l’any, coincidint de ple amb l’època més dura del confinament, les sol·licituds van caure a la meitat a Girona, passant de 3.946 a 2.006. En el cas de Figueres, que només engloba els jutjats d’aquest municipi i que acull un volum de feina important per la seva condició de comarca fronterera, va registrar una disminució del 18%.

En aquest partit judicial es van efectuar 1.553 assistències durant el primer trimestre i 1.274 en el segon. En canvi, en un sentit contrari a Girona, durant el tercer trimestre va registrar una caiguda més important de prop d’un 30%, amb 942 actuacions.

El quart trimestre va ser el que va aplegar més volum de feina, amb 1.564 sol·licituds a Figueres i 4.891 a Girona.

Girona compta amb 590 lletrats inscrits al torn d’ofici, mentre que a Figueres n’hi ha 107.

A principis de l’any passat, es va produir una paràlisi de l’activitat judicial que va afectar especialment les actuacions no urgents. Segons asseguren des del Col·legi de l’Advocacia Catalana, també cal afegir-hi les dificultats de l’administració judicial per gestionar els sistemes telemàtics d’assistència, que no es van implantar de la mateixa manera a tot el territori. De fet, a Figueres no es va arribar a estendre a tot arreu, i segons va explicar el degà Joan Ramon Puig a aquest mitjà, va ser a les comissaries de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional on més dificultats va haver-hi.

Compensació insuficient

A Catalunya es van fer 266.524 assistències -les sol·licituds gironines suposen el 7% del total- pels quals es va pagar uns 46 milions d’euros. Això suposa un cost de 172,30 euros per actuació, una xifra que l’Advocacia Catalana considera insuficient. La presidenta, Maria Eugènia Gay, ha demanat que els pressupostos de 2022 apugin la dotació econòmica destinada al pagament dels lletrats inscrits al torn d’ofici per tal de dignificar un col·lectiu que garanteix el dret a defensa «en igualtat de condicions per tothom».

D’altra banda, ahir va celebrar-se el Dia de la Justícia Gratuïta, que pretén fer conèixer l’abast social d’aquest servei essencial.