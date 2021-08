Després de diversos dies en què es començava a veure una baixada en els ingressos per coronavirus als hospitals gironins,el nombre de pacients va tornar a augmentar ahir, segons les dades actualitzades pel Departament de Salut. Actualment hi ha 192 persones ingressades en planta, 5 més que el dissabte. Tot i això, encara no s’han tornat a superar els 200 hospitalitzats, xifres que s’havien registrat els dies 27 i 28 de juliol. Alhora, hi ha 66 crítics a l’UCI, 5 més que el dia anterior.

També en la darrera actualització de dades es van notificar fins a 8 noves morts, amb les quals el total acumulat des de l’inici de la pandèmia és de 2.165 víctimes mortals. Coincidint amb els màxims d’incidència de la pandèmia als hospitals, en la darrera setmana hi ha hagut un total de 19 defuncions a les comarques gironines, 7 més que la setmana anterior, que es van ser 12. En canvi, en el període que agafa del 8 fins al 14 d’agost, no hi va haver cap víctima mortal.

Coincidint amb el cap de setmana, el dia 31 les visites als CAP van disminuir, i se’n van fer 863, mentre que entre setmana no s’havia baixat de les 2.742. Així, el nombre de casos detectats va baixar un 42,1% respecte el dia anterior, amb 276 nous contagis. Amb aquests, el total acumulat des que el coronavirus va arribar a les comarques gironines és de 94.918. També ha baixat el percentatge de positivitat de les proves diagnòstiques. En la darrera setmana, de les 15.663 proves PCR i 11.475 testos d’antígens que s’han realitzat, ha donat positiu el 13,53%, mentre que la setmana anterior va ser el 20,93%. Tot i això, encara es troba per sobre de la mitjana de la pandèmia, en la qual han estta positives el 8,52% de les proves.

Mentrestant, segueixen baixant els indicadors. El risc de rebrot va disminuir 60 punts, i se situa en 632, mentre que la velocitat de propagació (Rt) va tornar a caure dues centèssimes, situant-se en 0,75, per sota de la barrera de l’1 que assegura el retrocés de la pandèmia.

L’incidència baixa del 400

A Catalunya, l’incidència acumulata a 7 dies ha baixat dels 400 casos per cada 100.000 habitants. En concret, se situa en 387,24. També segueixen a la baixa la resta dels indicadors de l’estat de la pandèmia. El risc de rebrot va baixar 58 punts i es troba en 727, molt per sota que la setmana anterior, quan era de 1.138. Alhora, la velocitat de propagació també va baixar dues centèssimes i és de 0,78.

Tot i això, les hospitalitzacions van augmentar, i hi ha 2.227 pacients en planta, 79 més que en el balanç de dissabte. També han augmentat en 7 els pacients que es troben en estat crític a l’UCI, que en són 567. D’aquests, 339 necessiten ventilació invasiva, 18 suport ECMO i 210 suport no invasiu.

Vilafant registra els indicadors més elevats de Catalunya

Vilafant és la localitat catalana que registra tant el risc de rebrot com la velocitat de propagació (Rt) més elevats. En concret, el municipi de l’Alt Empordà se situa amb un risc de rebrot de 1.267 punts, just per davant de Canet de Mar, amb 1.209 punts i Martorell, amb 1.140. No hi ha cap altre gran municipi gironí que es trobi per sobre dels 1.000 punts. Pel que fa a l’Rt, està en 1,51, per davant de Manlleu, amb 1,38. Banyoles es troba en tercera posició amb 1,23 mentre que Salt, amb 1,07, tanca la llista de grans municipis gironins situats per sobre de la barrera de l’1.