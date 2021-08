Durant el mes de juny amb motiu del dia de l’Orgull LGTBI, el Servei d’Atenció Integral a persones LGBTI del Pla de l’Estany va penjar la bandera d’aquest col·lectiu al Puig d’en Colomer, a Banyoles. Uns dies més tard, es van trobar cremades. Les banderes es van penjar de nou, però la història es va repetir. Ara, el grup municipal Esquerra-Junts per Banyoles condemna els dos atacs, més un de nou, que va tenir lloc fa uns dies al seu local, on van arrancar-los una bandera. El grup republicà va anunciar ahir que ha denunciat els actes a l’Observatori contra l’Homofòbia i insta l’Ajuntament de Banyoles a penjar aquest símbol LGTBI a la façana del consistori com a mostra de suport al col·lectiu.

Els republicans ja van exposar aquesta qüestió a l’últim ple municipal. Després que l’equip de govern no es pronunciés al respecte, Jaume Butinyà, cap de l’oposició, explica que començarà una ronda de contactes amb els altres grups municipals per declarar Banyoles ciutat lliure d’homofòbia. Així mateix, des d’Esquerra també animen la ciutadania a penjar el símbol LGTBI al seu balcó particular, i s’han ofert a donar banderes a qui li faci falta.

Increment de la LGTBI-fòbia

Tot plegat en un any on les actituds LGTBI-fòbiques s’han incrementat i agreujat. A Palafrugell s’està investigant el robatori de diverses banderes LGTBI i diferents pintades a façanes d’habitatges on es mostraven agressives contra determinats col·lectius.

En aquest cas, des de l’Ajuntament es va aprovar una moció institucional en defensa dels drets LGTBIQ+, amb el suport de tots els grups municipals. En la mateixa línia, l’Ajuntament va acordar instar el Govern de la Generalitat a aplicar la llei per garantir els drets del col·lectiu LGTBIQ+ i erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i especialment el seu règim sancionador.