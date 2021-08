Les campanes de l'església de Santa Maria dels Turers de Banyoles tornaran a sonar entre avui i demà durant la nit. Així ho ha anunciat l'alcalde del municipi, Miquel Noguer, qui ha garantit que porten dies treballant perquè les campanes tornin a repicar durant la nit. El conflicte va sorgir a finals de juliol, quan el propietari d'un conjunt d'apartaments turístics va queixar-se pel so que feien durant la nit i el rector va decidir que no tornessin a sonar per evitar processos judicials. L'Ajuntament ha detallat que no sap si sonaran en una intensitat menor o no, però sí que ha avançat que estan estudiant si cal aprovar una ordenança per protegir-ne el so o ja hi ha prou cobertura legal amb les normatives catalanes actuals.