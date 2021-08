La companyia britànica Jet2 no volarà, finalment, aquest estiu a l’aeroport de Girona-Costa Brava. Després d’haver anat endarrerint el seu aterratge a Vilobí a l’espera de si millorava la situació pandèmica, l’aerolínia ha decidit finalment anul·lar tots els vols que tenia per a la resta d’estiu i esperar fins l’any que ve per reprendre les operacions. El seu web, de fet, ja només permet comprar bitllets a partir del 29 d’abril de 2022; quan, si no hi ha canvis, es mantindran les mateixes set destinacions que hi havia per aquesta temporada. Alguns dels britànics que s’han trobat amb bitllets cancel·lats han mostrat la seva decepció a les xarxes socials, ja que es troben per segon any amb vols cancel·lats a causa de la pandèmia.

Es tracta, doncs, del segon estiu que l’aeroport de Girona es quedarà sense vols de Jet2. L’any passat, l’aerolínia va anunciar ja a la primavera que cancel·laria tots els vols de l’estiu per la situació de la Covid-19, i remetia els seus usuaris a l’estiu de 2021. Arribat el moment, però, la situació de la pandèmia no ha convençut els directius de Jet2, que han anat endarrerint de forma progressiva la data d’inici de les operacions fins a la cancel·lació definitiva.

«Contínua incertesa»

La companyia atribueix la decisió a «la contínua incertesa causada per la pandèmia», i al fet que Espanya segueix quedant fora de la «llista verda» del govern britànic. Afirmen que ha estat una decisió «difícil» i que els suposa una «gran decepció», però garanteixen que la seva aposta per la Costa Brava de cares a l’estiu de 2022 serà «forta» i que ja tenen ganes que arribi el moment. «Ningú desitja poder dur els nostres clients a la Costa Brava més que nosaltres, i el compromís que tenim a llarg termini amb Girona segueix essent més sòlid que mai», indiquen fonts de la companyia. De la mateixa manera, des de Jet2 segueixen demanant al govern britànic que «reobri aviat la mobilitat internacional, per tal que tothom pugui disfrutar de les vacances als seus destins preferits».

Amb aquesta decisió, molts turistes britànics s’han quedat sense poder venir a la Costa Brava per segon any consecutiu. És el cas, per exemple, de l’Andrew. Segons explica en conversa amb Diari de Girona, el setembre de l’any passat va reservar vol a Girona i estada en un hotel de Pineda de Mar amb Jet2 per aquest estiu després que li haguessin cancel·lat el viatge. Fa pocs dies, però, van rebre un correu electrònic de l’aerolínia dient que s’havia tornat a cancel·lar i que els tornaven els diners.

Per a altres britànics, l’opció ha estat passar-se a Ryanair, que sí que vola aquest estiu entre Girona i el Regne Unit a preus molt baixos. Aquesta és l’opció a la qual s’ha vist abocada Anne Harvey, que ha explicat la seva història a Twitter. «Per segon any consecutiu, m’han cancel·lat el meu vol des de Girona, i he hagut de ser rescatada per la sovint ridicualitzada Ryanair», escrivia a la xarxa social.