La Policia Nacional ha detingut dues treballadores d'una botiga de telefonia de Ripoll per donar d'alta contractes sense el consentiment dels clients.

Els investigadors de la Policia Nacional han pogut localitzar fins a sis víctimes. Les dones utilitzaven les seves claus d'accés per accedir al perfil dels clients, modificar les seves dades i contractar fraudulentament noves línies i contractes al seu nom.

Les dues treballadores han quedat detingudes com a presumptes responsables de diversos delictes de revelació de secrets i estafa.

La investigació va començar a principis de juliol per una denúncia interposada a la ciutat d'Àvila, en la qual la denunciant i perjudicada manifestava que li havien donat d'alta una nova línia de telèfon al seu nom sense el seu coneixement ni consentiment. Això va suposar-li un augment del cost en la factura i l'operadora li va indicar que l'alta s'havia fet d'una botiga de Ripoll, on ella no havia posat els peus.

Alts coneixements

Per a la contractació telefònica de nous serveis, les operadores de telefonia utilitzen un sistema de signatura digital consistent en l'enviament d'un missatge SMS al telèfon de contacte que apareix a la fitxa de client.

Les presumptes responsables, valent-se de la seva capacitat d'accés a les bases de dades de la companyia i per tant, a les dades dels clients, donaven d'alta els nous serveis.

Per a això, prèviament accedien a la fitxa de client, canviaven el número de telèfon de contacte a què s'enviava l'SMS de confirmació per un nou telèfon de contacte a les quals elles tenien accés. Un cop rebien l'SMS de confirmació, signaven el contracte suplantant la identitat del client, i posant-lo d’aquesta manera com a titular d'una nova línia o servei.

Ús de les seves credencials

Els agents del Grup UDEV de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Girona, especialitzat en delictes tecnològics, després d'una elaborada i minuciosa investigació, i amb la col·laboració dels propietaris de la botiga, van poder identificar les responsables.

Van poder concloure que les dues treballadores havien utilitzat un únic número de telèfon per posar-lo com a contacte de fins a 37 clients, inclosos alguns clients de la botiga. D'aquests s'han pogut localitzar cinc víctimes, a més de la denunciat.

Amb aquesta operació, la Policia Nacional posa fi a uns fets que van perjudicar tant a habitants de la localitat de Ripoll com de la resta d'Espanya a qui se'ls ha vulnerat la protecció dels seus drets personals, a més de causar-los un perjudici econòmic.