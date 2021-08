La pandèmia ha comportat nombrosos canvis d’hàbits a l’hora de viatjar, que s’han deixat notar a l’aeroport de Girona. Tradicionalment, el mercat britànic havia estat el més nombrós a les instal·lacions de Vilobí d’Onyar, sobretot gràcies als vols de Ryanair i Jet 2. Els dos últims estius, tanmateix, les restriccions del govern de Boris Johnson han limitat molt les seves opcions de poder volar a la Costa Brava, mentre que el mercat holandès sí que ha respost bé dintre les circumstàncies. L’estiu passat, els holandesos ja es van la principal nacionalitat a l’aeroport de Girona, i en el que portem d’aquest estiu (els mesos de juny i juliol), repeteixen posició, seguits dels alemanys i els holandesos, segons les dades d’Aena.

Mentre que durant el mes de juny van ser polacs i alemanys el principals usuaris de l’aeroport gironí, si es mira el balanç de juny i juliol el primer lloc l’ocupen els holandesos, amb un increment del 25% respecte l’any passat. En total, durant aquests dos mesos d’estiu han passat per l’aeroport de Vilobí 16.862 holandesos, procedents dels aeroports d’Amsterdam i Rotterdam amb la companyia Transavia.

En segon lloc es troba el mercat alemany, però per una diferència mínima. Van ser 16.846 els alemanys que van utilitzar les instal·lacions de Vilobí durant els dos primers mesos de l’estiu, és a dir, només una vintena menys que els holandesos. En aquest cas, els principals aeroports de connexió van ser Karlsrhue-Baden Baden i Weeze, seguits, a més distància, de Frankfurt. El mercat alemany ha crescut durant els mesos de juny i juliolun 193% respecte el mateix període de l’any passat, tot i que les xifres són difícilment comparables perquè durant el 2020 el trànsit va tocar fons a causa de la Covid.

El tercer mercat més nombrós a l’aeroport durant aquest estiu ha estat el procedent de Polònia, amb 14.255 persones. Igual que en el cas d’Alemanya, han estat vols operats, majoritàriament, per Ryanair. En aquest cas, Wroclaw, Poznan i Cracòvia van ser els principals destins. El mercat polac ha crescut un 800% respecte l’any passat, però, de nou, les xifres són difícils de comparar degut a les diferents circumstàncies.

El quart lloc l’ocupa el turisme belga, amb 11.784 persones, pràcticament totes elles procedents de Brussel·les. Mentrestant, el turisme britànic, que havia estat el principal mercat emissor, enguany ha caigut -de moment- fins a la cinquena posició, amb 5.501 persones, un 16% menys que l’any passat. Això es deu, bàsicament, a les restriccions del govern de Boris Johnson, que han portat Jet2 a suspendre tots els seus vols per aquest estiu -amb l’esperança de poder-los reprendre l’any vinent- i Ryanair a posposar fins a mitjans de juliol les connexions amb el Regne Unit. Caldrà esperar a tenir les dades d’agost per veure si aquest mercat es recupera o si, per contra, les xifres continuen a la baixa.

La sisena posició correspon als passatgers italians, amb 3.770 persones. En aquest cas, han incrementat gairebé un 9.000% respecte l’any passat, quan no hi va haver vols de connexió amb Itàlia degut a la situació de la pandèmia. En aquest cas, Pisa i Pescara són les principals destinacions.

Pel que fa als viatgers espanyols -que van utilitzar vols privats, ja que a hores d’ara no hi ha cap vol domèstic des de l’aeroport de Girona-, van ser 1.277. En aquest cas, la xifra també s’ha reduït respecte l’any passat: concretament, n’hi ha hagut un 35% menys.

Irlanda, França i Suïssa completen el llistat de connexions més habituals aquest estiu a l’aeroport de Girona, ja sigui amb vols regulars o privats.