Davant la propera data de l’1 de setembre, quan cauran de manera definitiva les barreres de diverses autopistes catalanes -entre elles, la de la C-32, que actualment acaba a Blanes-, l’alcalde d’aquest municipi va fer una valoració en clau municipal. Àngel Canosa es va mostrar convençut que, si en l’actualitat el projecte llargament anunciat per la Generalitat de fer la prolongació de la C-32, estigués en marxa, no hauria estat possible que d’aquí a uns dies se suprimissin els peatges.

En aquest sentit va explicar: «Ens porta a preguntar-nos què hagués passat si la C-32, en el traçat que tenien previst i en els temps que tenien previst, hagués tirat endavant?... el més fàcil és concloure que tindrien una nova excusa per mantenir els peatges a Catalunya». L’alcalde de Blanes recolza aquest raonament així: «Evidentment tots aquests milions que algú havia d’invertir per acabar continuant guanyant diners, no li hauria donat temps per guanyar-los».

D’altra banda, també va recordar que la voluntat del municipi, expressada a través de la Consulta Ciutadana Popular que es va fer l’any 2016, era contrària a que es construís l’allargament de la C-32. Àngel Canosa remarca: «Des de l’Ajuntament de Blanes i, respectant la voluntat d’aquest poble que es va manifestar en una consulta ciutadana, el què hem de fer és felicitar-nos que els peatges del nostre país, igual que moltes barreres, comencin a desaparèixer». Precisament ara fa poc més de dos anys, el 12 de juliol del 2019, una de les primeres declaracions públiques conjuntes que va fer el nou equip de govern de l’Ajuntament de Blanes va ser mostrar-se clarament en contra de l’allargament de l’autopista fins a Lloret de Mar.