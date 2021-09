Després que els contagis de la cinquena onada hagin baixat molt i a les portes de la rentrée escolar i laboral, Salut publicarà dilluns l'actualització del protocol i reprendrà el testeig entre els contactes encara que no tinguin símptomes. Així, Salut dona per finalitzada la fase de mitigació de la cinquena onada, que succeeix a la fase de contenció quan no s'ha pogut aturar la propagació del virus.

El protocol incorpora diverses novetats per la variant delta i l'inici del curs escolar. D'entrada, es cavia el període en què es faran les proves PCR, de manera que es realitzaran entre el quart i el sisè dia -preferentment el quart- després de l'exposició. L'objectiu és millorar la detecció de la variant delta, que arriba al pic viral abans que les anteriors. Salut ha decidit fer també les proves -PCR o tests d'antígens- a persones vacunades per a major seguretat, ja que s'han detectat casos entre aquesta població. Amb tot, es manté que no cal que facin quarantena a menys que donin positiu. A les persones no vacunades o que encara no tinguin la pauta completa, també se'ls farà una PCR i en el seu cas sí que hauran de fer quarantena durant deu dies. Les proves es realitzaran en punts centralitzats de presa de mostres sempre que sigui possible. Salut vol potenciar el paper d'aquests punts.

En l'àmbit escolar, quan es confirmi un cas positiu, es farà una prova diagnòstica a tots els membres del grup de convivència estable. Una de les principals novetats és que s'incorporen les farmàcies. Les persones vacunades que hagin estat en contacte d'una persona amb covid es faran un test d'antígens (TAR) per automostra supervisada el mateix dia o l'endemà de confirmar-se el cas, a qualsevol farmàcia que participi en el programa de tests d'antígens ràpid supervisats. Les dades es reportaran al sistema de salut per a l'estudi de casos i contactes. Les persones no vacunades o amb pauta incompleta de l'àmbit escolar hauran de fer quarantena durant deu deu dies. Se'ls realitzarà una prova PCR entre els dies 4 i 6 -preferentment el 4-, com la població general.

És important recordar que el resultat de la prova no influeix en la necessitat de fer quarantena quan aquesta sigui indicada. És a dir, les persones no vacunades hauran de fer la quarantena de deu dies encara que la prova doni negatiu, ja que podria ser que encara no es pogués detectar la càrrega viral. Si el resultat de la prova és positiu, tant en vacunats com en no vacunats, es considera un cas i han de fer l'aïllament.