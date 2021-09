La Unió Esportiva Olot serà l’encarregada de donar el tret de sortida de les Festes del Tura amb la lectura del pregó. L’entitat esportiva, que es troba en plena celebració del seu centenari, va rebre fa uns dies l’encàrrec perquè el dissabte 4 de setembre proclami oficialment l’inici de les tradicionals festes. L’alcalde d’Olot, Pep Berga, va explicar fa uns dies que per la importància que el club esportiu té per a la ciutat «per la seva trajectòria centenària i per totes les persones que, durant aquests anys n’han format part, des de les categories de futbol base fins al primer equip, hem cregut oportú que l’Olot pugui fer el pregó d’aquest any». Es tracta de tot un reconeixement també per a «la manera d’entendre el futbol, l’afició del club, i vol ser una mostra de suport de la ciutat a un inici de temporada com la que ara emprendrem».

La Unió Esportiva Olot es va constituir el 1921, ara fa cent anys, i inicialment es va inscriure en el registre de la llavors Federació Catalana de Futbol, com a Olot Football Club. La pràctica del futbol ja feia alguns anys que es portava a la pràctica a la capital garrotxina i el camp de l’estació va ser el primer lloc on va jugar. L’entitat olotina es troba en plena celebració del seu centenari amb diferents actes i activitats commemoratives. La lectura del pregó formarà part també d’aquesta històrica celebració.

Segons ha recordat l’Ajuntament, la Unió Esportiva Olot agafarà el relleu del pregó que l’exmissioner olotí i primer ambaixador de la ciutat, Joan Soler Ribas, va fer l’any 2019, mentre que el 2018 va ser la Carnavalesca la que es va encarregar de donar el tret de sortida a les Festes, coincidint amb el seu 25è aniversari. En l’àmbit esportiu, el Club Patinatge Artístic Olot va pronunciar el pregó de 2011 pels èxits aconseguits en els diferents campionats del món.

La plaça Major, la plaça de braus i el Parc Nou es converteixen en els escenaris excepcionals de la Festa Major , que començarà el dissabte 4 de setembre i durarà fins al dimecres 8. D’acord amb les mesures de prevenció de la COVID, caldrà disposar d’entrada per accedir als recintes. Des del 30 d’agost a les 10 h del matí ja s’hauran pogut recollir de forma gratuïta les entrades per als balls de la faràndula i els espectacles infantils, i dimarts 31, per a la resta d’activitats. Des de l’Ajuntament es recomana fer la reserva de localitats de forma telemàtica.