L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts denuncia que la matinada del dilluns un miler de persones es van agrupar al polígon de les Coromines per fer-hi un macrobotellot. Des del consistori asseguren que no hi ha hagut desperfectes a l’entorn, així com mobiliari urbà fet mal bé o guixades, però sí que s’han trobat «grans quantitats» de residus i deixalles que encara eren visibles a primera hora del dia d’ahir.

Maria Vidal, alcaldessa del municipi, apunta que la proximitat a Olot, on aquesta setmana s’hi està celebrant les Festes del Tura, pot ser que sigui la condicionant d’aquest macrobotellot a Sant Joan, ja que el jovent amb el tancament de l’oci nocturn i les restriccions horàries «s’han vist amb la necessitat de trobar un espai on trobar-se». «Entenem que necessitin espais, però reclamem que les administracions facin el pas per gestionar aquestes problemàtiques, els municipis arribem on arribem i s’ha de plantejar aspectes importants sobre com es gestiona l’oci nocturn i la manca d’efectius de cossos de seguretat», manifesta l’alcaldessa en declaracions al Diari de Girona.

Manca d’efectius policials

Per aquesta raó des del consistori asseguren que aquest fet s’ha produït a causa d’una «clara manca» d’efectius policials a les zones rurals, entre aquestes municipis com Sant Joan les Fonts. El consistori lamenta que la manca d’agents de Mossos la pateixen en el dia a dia i que aquesta es fa encara més evident quan hi ha situacions excepcionals, «davant les quals els consistoris no podem fer res tot i els riscos evidents que es podrien haver produït per la seguretat ciutadana».

Amb tot, manifesten que és «impossible» que sense ajuda d’altres administracions un municipi de poc més de 3.000 habitants tingui eines per controlar aquesta quantitat de públic: «és una situació que ens ha deixat desemparats i demanem mesures perquè no es repeteixi», conclou el comunicat emès per l’Ajuntament.

Per altra banda, en referència a les solucions que s’han aplicat a les Preses per tal d’evitar noves nits de botellots, l’alcaldessa de Sant Joan les Fonts considera que és similar a «passar-se la pilota entre municipis». Cal recordar que durant aquestes últimes dues nits -la del dilluns i la del dimarts- l’equip de govern municipal de les Preses, juntament amb l’acord del cos dels Mossos d’Esquadra i del Departament d’Interior, van decidir blindar el trànsit de les onze de la nit a les sis de la matinada en alguns carrers del polígon industrial i del poble.

Tot i això, tal com apunta el consistori santjoanenc «el dispositiu no va contemplar que es busquessin altres ubicacions com així ha passat, en aquest cas al nostre municipi». Per tal d’evitar nous botellots l’alcaldessa de Sant Joan les Fonts va informar ahir que havia alertat als Mossos d’Esquadra. Tot i això, Vidal insisteix que la solució real del problema resideix en la necessitat de gestionar la mancança d’agents policials i el tancament de l’oci nocturn.