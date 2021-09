Unió de Pagesos va reunir-se ahir al matí amb la CUP per posar en comú les seves preocupacions al voltant del futur de la petita i mitjana ramaderia davant de les grans distribuïdores de llet. Aquesta crisi fa 20 anys que dura: des del 2000, s’han perdut un 75% de les explotacions ramaderes, el 25% de les quals en els darrers cinc anys. Això ha vingut lligat amb una tendència de creixement de les explotacions molt grans.

El responsable nacional del Boví de llet, de la Unió de Pagesos, Marc Xifra, explica que Catalunya és «deficitària» en termes de producció de llet i que les explotacions catalanes generen «només un 75% de la llet d’aquí, el mínim que han de poder produir». Assenyala que cadenes com Mercadona dominen el 25% del mercat de la llet, fet que provoca que «un de cada quatre catalans hagi de comprar, per força, llet que no és de proximitat».

Això se suma a l’asfíxia dels ramaders imposada per l’oligopoli de la gran distribució que ha fet baixar el preu de la llet mentre que el preu del consumidor ha anat augmentant.

Per tal de protegir la mitjana i petita ramaderia, la CUP va proposar una resolució al Parlament demanant la limitació dels caps de bestiar per a explotació, la promoció de la venda directa de llet crua, la creació d’un logotip per diferenciar els productes làctics catalans i la fixació d’un preu mínim per a la llet.

A la reunió d’ahir, on van participar el coordinador general de la Unió de Pagesos, Joan Caball; el responsable del boví lleter de l’agrupació, Marc Xifra; el responsable de política territorial Josep Cuscó; juntament amb els diputats de la CUP-UNCG Dolors Sabater, Dani Cornellà i Pau Juvillà i el diputat al Congreso estatal, Albert Botran, es van posar en línia les preocupacions dels pagesos i les demandes de la CUP.