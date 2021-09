Amb 9.317 docents, 119 més que el curs passat, el nou delegat d'Educació a Girona, Adam Manyé, creu que "si cap mestre es trenca la cama aquest cap de setmana, dilluns totes les escoles començaran el curs amb les plantilles completes". A diferència del que passa en el conjunt de Catalunya, on la davallada de natalitat ha provocat una davallada de més de set milers d'alumnes, a les comarques de Girona el curs començarà amb un lleuger increment d'estudiants matriculats - 123.841 pels 121.646 del passat setembre (un 1,8% més) ­- destacant el fort augment de més de 15% en els estudis postobligatoris (un 15,28% més).

Adam Manyé i la delegada de la Generalitat a Girona, Laia Cañigueral, han presentat el curs aquest matí a l'escola Silvestre Santaló de Salt apostat per la presencialitat i amb "l'aprenentatge" de l'experiència del curs passat en les mesures contra la Covid. Amb mesures com fer les entrades/sortides aprofitant les diferents portes de les escoles i les famílies no podran entrar als centres amb les excepcions dels pares i mares dels infants que estiguin fent l'adaptació a P3.

Sobre els docents, Manyé ha dit que es mantenen els mateixos reforços Covid que el curs anterior, 384 docents, però "en alguns casos repartits de manera diferent segons les necessitats" en un curs on a les comarques gironines s'afegeixen dos centres nous: l'escola de Palau de Santa Eulàlia i l'Institut Escola Montseny a Breda.

Finalment, pel que fa a les escoles que tenen aules en mòduls prefabricats, el departament n'ha retirat 26 (25 dels quals són conseqüència de l'estrena dels nous instituts a Vilablareix i Caldes) i n'ha posat 6 de nous. En total, a la demarcació de Girona hi ha 290 mòduls en 98 centres educatius, 27 dels quals tenen totes les seves aules en mòduls.