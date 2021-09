USTEC-STEs denuncia que les comarques gironines tenen un dèficit acumulat de 172 docents des del 2009. El sindicat remarca que, durant aquests anys, el nombre d'alumnes ha augmentat un 114,5% mentre que el de professorat ha crescut menys, un 112,3%. A més, subratllen que del total de docents, 317 són reforços covid i que, si aquestes places no es converteixen en estructurals, el dèficit de docents s'enfilarà fins als 452. USTEC-STEs lamenta que el curs comenci amb plantilles de centres incompletes. Segons el sindicat, avui dia hi ha un 16% de terços de jornada de primària i un 12,5% de secundària que no s'han cobert a la demarcació.

USTEC-STEs assegura que darrere «del titular molt bonic» que fa el Departament d'Educació sobre l'increment de docents, la realitat a les comarques gironines reflecteix que existeix un dèficit acumulat de fins a 172 docents. Segons ha explicat la portaveu del sindicat a la demarcació, Glòria Polls, en els dotze darrers anys el nombre d'alumnes ha crescut més que el de professorat. Per això, i segons les ràtios fixades el 2009, assegura que la realitat és que hi ha manca de docents per atendre els alumnes. El sindicat ha valorat aquest dilluns l'inici de curs, el segon en pandèmia. Polls ha exposat que tot i l'esforç per garantir la presencialitat a les aules encara hi ha incerteses i deures que cal fer. USTEC-STEs ha fet una enquesta pròpia contactant amb el 10% dels centres de la demarcació. L'estudi revela que alguns dels centres han començat a treballar l'1 de setembre sense la plantilla completa.

De fet, el sindicat exposa que avui dia no s'han pogut cobrir algunes de les places. En concret, asseguren que el 16% de les places de primària i el 12,5% de les de secundària dels darrers nomenaments han quedat vacants. USTEC-STEs subratlla que totes aquestes places eren per a terços de jornada i torna a reclamar que s'eliminin i s'ofereixi al professorat mitges jornades o jornades completes. La portaveu a la demarcació també ha remarcat que 317 docents són reforços covid considerats «temporals i extraordinaris» i sosté que, si aquestes places no es converteixen en «permanents i estructurals», el dèficit de professionals als centres gironins s'enfilarà fins als 452 docents.

USTEC-STEs també demana més claredat en el protocol per casos positius de covid a l'aula. A hores d'ara, Polls assegura que en cas de contacte estret no saben si es faran testos d'antígens o PCR als alumnes que tinguin la pauta completa de vacunació i, per tant, que no hagin de fer quarantena. També exposen dubtes sobre com es garantirà que els alumnes que s'hagin d'estar a casa puguin seguir les classes, que no s'aturaran perquè no hi haurà confinament del grup bombolla, ni com s'haurà de fer l'avaluació. El sindicat sosté que el professorat va haver de fer molta feina relacionada amb la gestió i la burocràcia el curs passat i reclama al Departament que l'assumeixi aquest any perquè els docents es puguin centren en la funció pedagògica, que és «la que els hi pertoca».