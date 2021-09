El curs arrenca a Girona amb un 16% de substitucions sense cobrir

El passat divendres, en la presentació del curs escolar a les comarques gironines, el nou director dels Serveis Territorials d’Educació, Adam Manyé, va assegurar que «si ningú es trenca la cama a darrera hora, dilluns totes les escoles tindran tots els docents per començar el curs». Però la realitat no es casa sempre amb les previsions o els desitjos, i el curs escolar va arrencar a les comarques gironines deixant buits un 16% dels nomenaments que s’havien de fer ahir per cobrir les noves baixes a primària i un 12,5% de les de secundària, segons van explicar des del sindicat USTEC-STEs. Aquestes substitucions, que es van quedar sense cobrir en la tanda de nomenaments d’ahir al matí, són totes d’un terç de jornada, cosa que va portar el sindicat educatiu a demanar, un cop més, que els terços passin tots a ser mitges jornades, com era habitual fins l’any 2008, o que puguin ser assumits per personal que ja estan treballant als mateixos centres fent mitges jornades com a «reforços covid».

El curs va començar ahir amb 123.841 alumnes, 9.317 docents i tres centres educatius nous: la recuperada escola de Palau de Santa Eulàlia i els nous instituts de Caldes de Malavella i Vilablareix (aquest darrer encara amb molts problemes amb els subministraments). Ara bé, des del punt de vista del sindicat educatiu, aquests 9.317 docents, 119 més que el curs, segueixen sent menys dels que pertocarien pel nombre d’alumnes matriculats a les escoles gironines. Segons la portaveu d’USTEC-STEs a les comarques gironines, Glòria Polls, des del 2009 fins ara el nombre d’alumnes ha crescut un 14,5%, mentre que els docents, un 12,3%, comptant els 317 «reforços covid». És a dir, que, per mantenir les ràtios del 2009, encara faltarien 172 docents més a les comarques gironines. Una xifra que s’enlairaria fins als 452 si no hi hagués els «reforços covid», que de moment es mantenen i que el sindicat defensa que «esdevinguin permanents i estructurals».

De la mateixa manera, en la seva roda de premsa d’ahir, el sindicat també va demanar alguns aclariments sobre les mesures covid. A partir d’aquest curs, els alumnes que estiguin vacunats no hauran de confinar-se, però, a criteri d’USTEC-STEs, «per més seguretat, no estaria de més fe r un test d’antígens per trencar la cadena de transmissió». També demanen ampliar el nombre de tècnics d’Integració Social per treballar sobre els sectors de la població que encara no s’han vacunat.