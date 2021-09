El campus de Montilivi de la Universitat de Girona (UdG) ha obert aquest matí un punt de vacunació sense cita prèvia amb l'objectiu d'acostar-la "pràcticament a casa" i facilitar el procés als estudiants però també al personal i a la població en general. El rector de la UdG, Quim Salvi, ha dit que d'aquesta manera, també podrem garantir que l'activitat acadèmica es podrà fer amb la màxima normalitat possible", ha dit. Per la seva banda, el gerent territorial del Servei Català de la Salut a Girona, Miquel Carreras, ha remarcat la importància d'arribar "a la màxima cobertura". "Creiem que en el moment actual és important anar acostant la vacunació als col•lectius que no han rebut cap dosi", ha afegit. Dijous serà el torn del Campus del Barri Vell, quan l'espai es traslladarà a la Facultat d'Educació i Psicologia.

Des de la UdG han fet dut a terme una campanya de difusió i animen els estudiants a vacunar-se. El seu rector, Quim Salvi, ha recordat que el curs comença amb un major aforament i que això implicarà més presencialitat a les aules. Salvi ha admès que els "preocupa" i molt la incidència de la covid-19 en l'activitat acadèmica i ha fet una crida a la participació. Per la seva banda, Carreras ha explicat que Salut apostarà en les properes setmanes per anar acostant el màxim els punts de vacunació als col•lectius que encara no s'han vacunat. "És important arribar a la màxima cobertura", ha dit.

En aquest sentit, ha recordat que la franja d'entre 20 i 29 anys és la que té un percentatge més baixa de vacunació a tot Catalunya i ha admès que el ritme de vacunació s'ha relentitzat a la demarcació de Girona. "Estem al 67,4%. Hem d'anar avançant pas a pas", ha insistit. El punt de vacunació de Montilivi s'ha mantingut de deu del matí a dues del migdia. Tot i que a primera hora l'afluència ha estat baixa, al llarg del matí ha anat millorant. S'hi han acostat sobretot estudiants però també personal del centre.

És el cas d'en Ferran Frigola. Té 21 anys i ha aprofitat que aquest dimarts tenia classe per anar-se a vacunar. Va passar la covid-19 fa dos mesos i avui ha rebut una dosi de Pfizer, amb la que assolirà la pauta completa de vacunació. També s'hi ha acostat estudiants que feia menys de dos mesos que havien passat la malaltia i no s'han pogut vacunar. Per a aquells que avui han rebut la primera dosi, d'aquí a unes setmanes es facilitarà un nou punt de vacunació per administrar les segones.

Més d'una cinquantena de vacunes administrades

En total, s'han posat 56 vacunes, 23 de les quals de pauta completa (sigui perquè eren la segona dosi o bé perquè els participants ja havien passat la malaltia). Amb aquestes dades, quedaran 33 persones per vacunar de segona dosi en les setmanes vinents.