Les comarques gironines tenen avui, tercer dia de curs, 67 alumnes confinats per haver-se contagiat de covid-19 o ser contacte directe d'algun positiu. En total, són 3 els grups confinats en tota la demarcació, que corresponen a les escoles Maristes Girona (que afecta 25 alumnes), Bell-lloc del Pla (que afecta 24 estudiants), i a la llar d'infants Els Barrufets de Campdevànol (que ha confinat 18 infants), segons les dades publicades pel Departament d'Educació.

Arreu de Catalunya són 1.062 els alumnes confinats, cosa que significa una afectació en el 0,07% del total de l'alumnat. La dada està extreta de l'aplicació Traçacovid, creada el curs passat per la Conselleria d'Educació per informar sobre la incidència de la pandèmia en l'àmbit escolar, i que s'ha tornat a engegar amb l'inici de l'actual curs escolar.

Així mateix, els grups escolars confinats avui són 12, cosa que significa una afectació en el 0,02% d'un total de 72.000 grups educatius creats per a aquest curs escolar. Els grups confinats pertanyen a 10 centres educatius que estan situats a les comarques del Ripollès, Osona, Vallès Occidental, Gironès i Baix Llobregat, i no hi ha cap col·legi o institut totalment confinat.

Des de l'inici de curs, aquest dilluns passat, han resultat positius de Covid-19 un total de 3.139 alumnes i 283 membres del personal d'administració i serveis, segons Traçacovid.