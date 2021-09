La pandèmia va registrar ahir a Girona una de les dades més positives dels darrers dies. El nombre d’hospitalitzats per coronavirus va experimentar una forta davallada de sis pacients i es va aconseguir baixar del llindar de 70. Segons dades de Salut, ahir hi havia 68 hospitalitzats i no s’aconseguia una xifra similar des de fa més de dos mesos.

D’altra banda, també es va produir un descens destacat del nombre de crítics. Concretament, ahir n’hi havia set menys i es va aconseguir baixar del llindar de 20 després d’un estancament de més d’una setmana. Respecte a les defuncions, ahir Girona en va notificar dues de noves. Quant al nombre de nous casos, ahir Salut en va notificar 82 de nous, un 14% menys que el dia anterior.

Respecte als indicadors de contagi, es van produir dos fets contradictoris. D’una banda, el risc de rebrot va seguir baixant lentament i va arribar al llindar de 100 i, de l’altra, la transmissió va seguir creixent.

Crida a la vacunació

D’altra banda, la secretària de Salut Pública Carmen Cabezas va reiterar la crida a la vacunació de qui encara no ho ha fet, tot i el fet que Catalunya tingui una de les cobertures de vacunació més elevades. «Vacunem els set dies de la setmana, a molts punts de vacunació. Oferim la màxima accessibilitat a tota la població, arreu» va subratllar.

Segons les darreres dades disponibles, el 96,9% de les persones que viuen en centres residencials estan vacunades amb la primera dosi, i el 96,1% tenen la pauta completa.

També va remarcar que «comença una nova fase de la vacunació a Catalunya», pel fet de referir-se a aquest procés de vacunació a les residències. A més, també s’espera administrar la tercera dosi a la totalitat del grup de persones que tenen condicions de molt alt risc. En total, es calcula que aquest grup el formen 40.000 persones i fins ara ja se n’han vacunat gairebé 4.000, majoritàriament amb la vacuna Moderna.

Cabezas va valorar com a positiu que aquesta nova fase de la vacunació servirà per donar sortida a l’estoc de vacunes existent actualment a Catalunya. «La vacunació als residents es va aprovar dijous: tenim moltes vacunes, tenim els professionals i la integració sociosanitària, del sistema de salut i social, és total i constant, fet pel qual era fàcil començar ja», va emfatitzar Cabezas abans de refermar un missatge: «Sempre volem poder utilitzar el millor possible totes les dosis que tenim i aquesta fase suposa una molt bona utilització».