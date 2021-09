Després de la davallada de la vacunació contra la covid-19 d’aquest agost, Salut s’ha fixat un objectiu molt clar: remuntar la campanya per augmentar la immunització al màxim i administrar dos milions de dosis. Han passat dues setmanes i de moment no s’estan assolint les expectatives: hi ha dosis que han caducat i n’hi ha d’altres que estan a punt de fer-ho, segons ha alertat recentment la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. I no serà perquè no s’ha intentat. Entre les moltes accions que s’estan desenvolupant, està previst que al llarg d’aquest mes es facin un milió de trucades i s’enviïn milers de missatges SMS a totes aquelles persones que, tot i poder-ho fer, encara no han començat a vacunar-se i no tenen la pauta completa. Aquesta acció, duta a terme des de Salut i el 061, es complementa amb accions i estratègies comunitàries desenvolupades per l’atenció primària.

Un dels CAPs que també té en marxa aquestes estratègies és el de Can Gibert del Pla, que té establert un punt d’informació per tal de facilitar la vacuna als usuaris. Iolanda Juanes, referent de gestió i serveis de l’equip d’atenció primària de Can Gibert del Pla, explica a aquest diari que fa temps «vam detectar que hi havia usuaris amb certes dificultats idiomàtiques i digitals i no podien demanar hora per anar-se a vacunar al Palau de Fires; és per això que vam habilitar un punt d’informació amb gestors covid-19 per tal de donar-los suport».

Usuaris no empadronats

D’altra banda, Juanes afegeix que gran part dels usuaris amb problemes per vacunar-se són immigrants que tenen el codi provisional de la targeta sanitària i, molts d’ells, no estan empadronats. «Els ajudem a donar-se d’alta i els facilitem les gestions». Paral·lelament, sobretot al principi de la campanya, Juanes explica que la prioritat ha sigut la població d’edat més avançada i aquella més vulnerable per altres motius. «Els hem anat trucant per saber quina era la seva postura respecte a la vacuna. Alguns d’ells ens deien que tenien problemes de salut i encara no podien vacunar-se i, més endavant, ens tornàvem a interessar per ells tot i que la majoria ja es dirigia a nosaltres quan s’havia recuperat», explica la referent de gestió i serveis, i també remarca que s’han trobat amb usuaris amb pautes incompletes i els han insistit per completar la vacunació amb la segona dosi.

Reticents, al principi

Respecte a les persones reticents a vacunar-se, «cada vegada n’hi ha menys», segons Juanes. «Al principi hi havia gent més dubtosa, els registràvem com a no vacunats i no insistíem. Més endavant la majoria s’ho ha repensat». Cal recordar que per potenciar la vacunació, al llarg del juliol es va habilitar un dia a la setmana per vacunar sense cita prèvia. «Al juny vam veure que els percentatges de vacunació de la nostra població de referència eren més baixos que a la resta de barris gironins i vam impulsar aquesta campanya, que va funcionar». Actualment, els dimecres a la tarda també es vacuna des del CAP. Pel que fa a percentatges de vacunació a Can Gibert del Pla, el 74,05% de la població de més de 12 anys té almenys una dosi i el 70,5%, ja té la pauta completa.

Menys pressió assistencial després d’unes setmanes intenses

Paral·lelament, des de l’àrea de gestió i serveis de l’EAP de Can Gibert del Pla també es contribueix al seguiment i rastreig de casos. El juliol va ser especialment «complex» amb el creixement de casos descontrolat ocasionat per la cinquena onada. «Darrerament la càrrega assistencial ha disminuït però és cert que en vam arribar a tenir molta. Al final, ens acabem adaptant a la demanda tal com hem fet durant tota la pandèmia», explica Juanes. També cal tenir present que la pandèmia «ha replantejat» moltes maneres de fer com per exemple l’impuls de la via telemàtica. «Ens hem adonat que hi ha molts tràmits administratius que no cal fer de forma presencial i, d’aquesta manera, es congestiona menys el CAP. Hi ha molts aspectes que s’acabaran reconduint per tal d’assolir una millora conjunta».