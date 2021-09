La Generalitat ha fet «un ajust» dels recursos que destina a l’aeroport de Girona-Costa Brava -bàsicament, a través de promoció turística- en previsió que l’activitat es redueixi en els propers anys degut a la situació post-pandèmia. Segons assenyala el vicepresident, Jordi Puigneró, en una resposta per escrit al PSC, en les properes reunions de l’Associació per a la Promoció i el Desenvolupament de les Comarques Gironines (AGI) es decidirà, al costat dels agents del territori, quin ha de ser el futur de la promoció aeroportuària a l’entorn de l’aeròdrom gironí. Aquesta resposta no ha agradat als socialistes: «Ens diuen que tenim problemes i, per aquesta raó, invertiran menys en nosaltres? No em sembla raonable», es queixa l’alcalde de Platja d’Aro, Maurici Jiménez.

La crisi de la Covid-19 s’ha deixat notar molt durament a l’aeroport de Girona. L’estiu passat, en plena temporada alta, les instal·lacions de Vilobí van registrar caigudes superiors al 85% respecte l’any 2019, i a l’hivern no hi va haver cap vol regular. Aquest estiu, les dades han millorat, però encara es troben molt lluny de les xifres prepandèmia. Davant d’això, ja fa mesos que el PSC va denunciar públicament que la Diputació i la Generalitat havien congelat les seves aportacions a l’aeroport degut a l’escassetat de moviments, i va anunciar que demanaria explicacions al Govern català.

Ara, en la seva resposta, Puigneró admet que en el cas de Girona, igual que en el de Reus, ha fet «un ajust dels recursos en base a la reducció de l’activitat prevista per als propers anys degut a la situació post-pandèmia». A banda d’assegurar que el futur de la promoció aeroportuària de Girona es decidirà en les properes reunions de l’AGI, responsabilitza el Govern de l’Estat de la futura competitivitat de les instal·lacions de Vilobí: «Hauria de ser a partir de la baixada de les tarifes i l’arribada del tren d’alta velocitat, que són responsabilitat d’Aena i Adif, respectivament», indica.

El PSC, però, considera que aquesta és «una notícia terrible per al teixit econòmic gironí». Segons subratlla la diputada Sílvia Paneque, «no només s’admet baixar recursos, sinó que s’argumenta que ha estat per una previsió de descens de l’activitat». Els socialistes consideren que l’aeroport gironí hauria de ser «objecte de protecció especial» i que, en lloc d’això, «la Generalitat suma problemes allà on ja n’hi ha». «Plou sobre mullat», assenyala Paneque.

Tant Paneque com Jiménez subratllen que l’aeroport de Girona ha estat una infraestructura «clau» per al teixit econòmic de la demarcació. A més, l’alcalde de Platja d’Aro recorda que l’última reunió de l’AGI es va celebrar fa més de deu mesos. «Estem molt preocupats no només per la inacció del Govern, sinó també per la desídia en la gestió i l’expulsió de responsabilitats», lamenta.