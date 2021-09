El sector hoteler porta mesos veient amb preocupació el futur del programa de vacances socials per a gent gran de l’Imserso i, arribant a finals de setembre, els seus pitjors auguris amenacen de fer-se realitat. El retard en l’adjudicació dels contractes per a organitzar aquest programa i, amb ell, la ja més que probable demora en l’arribada dels primers viatgers amenacen amb deixar als hotels de Lloret de Mar un forat econòmic a partir de l’octubre, posant a més en risc la continuïtat de centenars de llocs de teball, que podrien veure’s de nou abocats a un ERTO. Així ho asseguren fonts del sector, que dona ja per fet que els viatges es demoraran, com a mínim, un mes sobre el calendari inicialment previst, encara que el termini podria ser encara més en el cas que alguna de les tres empreses que ha optat a la licitació acabi presentant recursos, com va succeir en edicions anteriors.

Tradicionalment, el 15 de setembre havia estat la data que donava el tret de sortida al programa. Agències de viatge de tot el país treien a la venda els paquets vacacionals subvencionats, amb ciutats com Benidorm, Lloret de Mar, o Salou com algunes de les destinacions estrella. Lloret sol oferir prop de 5.000 places a l’Imserso, i gairebé cada any se n’omplen entre 4.000 i 4.500. D’haver-se mantingut la dinàmica enguany, la ciutat tindria ja assegurat un contingent de clients amb els quals sostenir part de la seva planta hotelera, des de mitjan octubre i durant tota la tardor. Res més lluny de la realitat.

On més preocupats estan és a Benidorm, que cada any acull unes 150.000 persones de l’Imserso. «En aquesta data tendien que estar ja venent-se els viatges, però ni hi ha viatges ni hi ha programa», manté la secretària general de Hosbec, Nuria Montes en declaracions al diari Información, del mateix grup editorial que Diari de Girona. No és la primera vegada que la patronal alerta del que podia ocórrer. El mes de juny, quatre mesos després que la ministra de Turisme, Reyes Maroto, anunciés el retorn de l’Imserso després de més d’any i mig de bloqueig per la pandèmia, ja es va rebel·lar contra l’Executiu central: «El retard que sofreix el turisme de l’Imserso demostra una passivitat irresponsable del Govern davant una de les activitats més castigades per la crisi del covid», van dir aleshores.

La seva opinió a penes ha variat en tot aquest temps. Sobretot, després de comprovar que malgrat totes les reivindicacions del turisme, la licitació del programa no va arrencar fins entrat ja el mes de juliol i ara, dos mesos després, encara segueix sense adjudicar.

Els jubilats representen un mercat infal·lible per a trencar amb l’estacionalitat durant la temporada baixa, però els baixos preus als quals el programa manté des de fa anys sotmesos als hotels —poc més de 22 euros per persona i dia en règim de pensió completa, a falta de veure l’increment que ofereix el nou operador— fa que els empresaris titllin d’«humiliació» el veure’s abocats a treballar en aquestes condicions, que porten anys exigint revisar.

Efectes a Lloret

El president del gremi d’hostaleria de Lloret, Enric Dotras, qualificava els preus de «vergonyosos». A principis d’agost, quan el recurs d’una patronal hotelera va provocar la suspensió temporal del programa de viatges per majors de 60 anys, Dotras va advertir que dotze hotels de Lloret podrien tancar si s’acabés supenent definitivament el programa.