La residència Faberllull d’Olot convida enguany sis especialistes en vulcanologia en una estada temàtica del 15 al 22 d’octubre. Els experts (Antonio Brum Da Silveira, Ármann Höskuldsson, Joan Andújar, Gerardo Aguirre, Thor Thordarson i Bruno Scaillet) provenen d’Islàndia, Portugal, Mèxic i França, i participaran en la Setmana de la Vulcanologia a Olot, un conjunt d’activitats obertes al públic, coordinades per l’Espai Cràter amb l’objectiu de posar en valor el paisatge volcànic de la Garrotxa i fomentar la divulgació científica.

La primera activitat tindrà lloc el divendres 15 d’octubre i anirà a càrrec del geòleg i vulcanòleg olotí Xavier de Bolós i del vulcanòleg mexicà Gerardo Aguirre, investigadors de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM). Parlaran dels volcans de Mèxic i del seu impacte en la societat, establint la relació amb els de la Garrotxa i posant el focus en l’actual erupció de La Palma, a les Illes Canàries.

Inaugurarà el cicle «Els grans interrogants de la ciència», que organitzen Olot Cultura i el SIGMA, i començarà a les 19 h a la sala El Torín. Per assistir-hi cal descarregar-se una entrada gratuïta al web d’Olot Cultura. La conferència també es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube del PEHOC.

Per conèixer els volcans de la Garrotxa in situ i comparar-los amb els d’altres indrets del món, el diumenge 17 d’octubre tindrà lloc una caminada pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Els guies seran experts en volcans: Joan Martí, director de Geociències Barcelona - CSIC i coordinador del curs de postgrau en vulcanologia i el geòleg Xavier de Bolós i Llorenç Planagumà. Aquesta sortida anirà des del turó de la Pomareda fins a Santa Pau, passant pels volcans de Rocanegra i del Croscat. També hi assistiran els referents internacionals residents a Faberllull.

La ruta, d’uns 6 km i sense grans desnivells, té una durada prevista de quatre hores i és oberta a tota la ciutadania. Començarà a les 9 h des de l’aparcament de Can Serra a La Fageda. Per assistir-hi cal inscripció prèvia a través d’Espai Cràter.

L’última activitat serà el dijous 21 d’octubre. La sala El Torín acollirà la xerrada «Les darreres erupcions volcàniques a Islàndia i el seu impacte», a càrrec d’Ármann Höskuldsson i Thor Thordarson (Universitat d’Islàndia), seguida d’una taula rodona sobre el paper dels volcans en la societat moderna, en la qual també participaran Bruno Scaillet i Joan Andújar (Centre Nacional de la Recerca Científica, França) i Xavier de Bolós. El debat serà moderat per Joan Martí i comptarà amb traducció simultània.

L’acte començarà a les 18:30 h i també requereix reserva prèvia. Es podrà seguir en directe al canal de YouTube de l’Espai Cràter.

Xerrades a centres educatius

A més, d’aquestes propostes per al públic general també s’han programat una desena de xerrades en centres educatius de la comarca.

I en paral·lel, del 18 al 31 d’octubre del 2021,es farà a Olot la 9a edició del Curs de Postgrau Internacional de Vulcanologia. La formació explicarà el funcionament dels volcans, els riscs associats que comporten i també els seus beneficis. Seran sessions teòriques i visites als afloraments.