El Departament de Salut crearà 52 equips d’intervenció per atendre infants i joves a domicili amb problemes de salut mental. L’objectiu és que aquests equips es vagin desplegant arreu del territori en els propers dos anys. Estaran formats per professionals interdisciplinaris que abordaran crisis a la pròpia llar, amb una atenció intensiva de dos a tres cops per setmana i de tres a quatre mesos. A més, el departament també ha confirmat que abans que acabi l’any hauran entrat en funcionament 10 equips comunitaris d’atenció intensiva en salut mental a domicili. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va destacar ahir a Blanes aquest «inici» en la inversió cap a la salut mental tot i que reconeix que «encara falta molt».

En aquest sentit, Argimon va recordar que actualment es destina un 5% del pressupost a la salut mental, mentre que altres països de l’entorn la xifra s’enfila fins al 8%. «És un inici per seguir avançant i ens queda un llarg recorregut», va remarcar. El conseller va recordar que les malalties relacionades amb la salut mental afecten les persones més desafavorides i va reivindicar la necessitat que hi hagi «justícia social», tal i com demana el manifest que es va llegir a Blanes en motiu del Dia Mundial de la Salut Mental.

Argimon, que va assistir a l’acte que es va fer ahir a la localitat de La Selva, va explicar que els 52 equips que s’aniran desplegant pel territori els propers dos anys tractaran amb joves en situació de crisi psicopatològica que no estan totalment atesos pels dispositius convencionals i que pateixen patologies emergents com intents d’autòlis i, trastorns de conducta alimentària de debut precoç o trastorns mentals greus en aïllament domiciliari. El conseller es va felicitar de la incorporació de deu equips més fins a finals d’any que tractaran casos d’alta complexitat. «Si a l’atenció primària anem a domicili, a l’hospital anem a domicili, amb la salut mental també hem d’anar a domicili», va reblar el conseller Argimon.

I és que l’impacte del coronavirus en la salut mental és un dels indicadors de salut més rellevants que s’han produït en el darrer any. L’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del 2020 mostra que el 13,7% de les dones de més de 15 anys pateixen depressió major o severa enfront del 9,6% de l’any 2019, i un 10,6% (7,5% 2019) dels infants de 4 a 14 anys tenen probabilitat de patir un problema de salut mental. En aquesta franja d’edat, el percentatge s’eleva fins al 13,5% en infants de classe social menys afavorida mentre que disminueix fins a un 6% entre els infants de classe social més afavorida.

Durant la pandèmia, els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) van augmentar en un 21% els casos atesos de trastorn del comportament alimentari alhora que també es van incrementar les urgències psiquiàtriques en joves per intent d’autòlisi, autolesions i alteracions de conducta, i les hospitalitzacions d’adults.

Actes a Blanes

Blanes va ser esdevenir ahir la capital gironina del Dia Mundial de la Salut Mental organitzant una jornada perquè aquestes malalties «deixin de ser tabú».

Al municipi selvatà s’hi va celebrar la ‘I Caminada per la Salut Mental’ amb 200 participants, que destinarà la meitat dels diners recaptats amb els ingressos de les inscripcions a ‘La Marató de TV3’, que enguany anirà dedicada a aquest tema. Posteriorment, va tenir lloc l’acte institucional amb la presència del conseller Josep Maria Argimon.