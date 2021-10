Professionals de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol, l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) i la Universitat de Girona (UdG) han desenvolupat una aplicació que té per objectiu millorar la coordinació, el flux d’informació i el temps de tractament dels pacients que han patit un infart agut i que són traslladats d’urgència a l’hospital Trueta, l’hospital de referència del Codi infart de la Regió Sanitària de Girona.

El desenvolupament d’aquesta aplicació s’emmarca dins un projecte de recerca, anomenat Odisea, que determinarà si realment l’ús d’aquesta plataforma aconsegueix els objectius plantejats inicialment.

Així, des del 15 de setembre s’ha iniciat una fase d’aplicació de l’eina digital amb pacients reals, els quals arriben inicialment als hospitals comarcals de Blanes, Olot i Campdevànol. Ara, quan aquests centres hospitalaris reben un pacient que genera una activació del Codi infart incorporen les seves dades a la nova aplicació, incloses les imatges de l’electrocardiograma, que permeten a l’Equip de Cardiologia de l’Hospital Trueta valorar a l’instant l’estat del pacient a través d’un dispositiu mòbil o tauleta i, per tant, poden orientar els professionals de l’hospital on ha arribat el pacient. L’aplicació també inclou un xat a través del qual els facultatius dels diferents centres poden intercanviar impressions i orientacions clíniques en temps real, un suggeriment de tractament per a cada cas.

En la prova també hi participa activament el SEM, que és l’entitat encarregada de l’activació del Codi Infart a través de la seva Central de Coordinació Sanitària. A part de l’atenció telemàtica, els professionals assistencials del SEM atenen els malalts en el moment de l’activació i fins al trasllat al centre hospitalari.

Nova setmana del Gicor

D’altra banda, l’associació gironina de prevenció i ajuda a les malalties del cor (Gicor), commemora la 25a setmana del cor, que tindrà lloc des d’avui i fins diumenge de la setmana que ve, amb el retorn d’activitats presencials. Com a novetat, avui s’organitza una bicicletada com a punt de partida de la setmana. També es faran conferències per tractar projectes d’investigació en què hi participa l’associació, un taller de cuina saludable, una marxa i també hi haurà stands informatius.