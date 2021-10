L'hospital d'Olot engega el projecte Close 2U, un programa d'acompanyament a les dones amb càncer de mama que utilitza la intel·ligència artificial per donar-los suport i informació durant les sessions de quimioteràpia. Aquesta setmana s'ha començat a provar amb les primeres pacients. El projecte consisteix en tenir deu dispositius intel·ligents de veu d'Amazon que detecten les inquietuds i necessitats de les persones que estan fent les sessions de quimioteràpia. Cada dispositiu té en compte diferents variables de les pacients per adaptar l'acompanyament que ofereix. D'aquesta manera, els dispositius tenen en compte l'edat, el moment del tractament, l'estat físic i anímic, el descans o els canvis físics i alimentaris.

Les pacients amb càncer de mama de l'hospital d'Olot tindran un nou acompanyament emocional durant les sessions de quimioteràpia. Es tracta d'un projecte innovador basat en la intel·ligència artificial que aquesta mateixa setmana ja s'ha començat a provar.Cada pacient tindrà un dispositiu de veu en el box on rep el tractament de quimioteràpia. Aquest dispositiu tindrà en compte l'edat de la dona, l'estat de la malaltia i del tractament, el seu estat físic i anímic, els canvis d'alimentació que ha tingut o el grau de descans. A través d'aquestes variables, el dispositiu escollirà un dels 50 vídeos interactius que hi ha a la base de dades per adaptar-lo al màxim en cada pacient.El contingut dels vídeos tracta diferents temàtiques com ara la malaltia, els tipus de tractament, els canvis físics i emocionals o els efectes de la quimioteràpia. En l'elaboració d'aquestes peces audiovisuals hi ha participat tots els professionals amb qui el pacient té contacte al llarg de tota la malaltia. L'hospital d'Olot va començar a fer els primers tractaments de quimioteràpia el 2015, amb l'estrena de les noves instal·lacions. En aquests últims anys, l'hospital s'ha consolidat com a centre de referència en aquesta disciplina. El 2017 es van fer 116 tractaments de quimioteràpia per càncer de mama, mentre que el 2020 ja n'eren 336.