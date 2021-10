La «insostenible situació» del col·lectiu dels interins docents i laborals d’Educació ha motivat el sindicat USTEC-STEs a convocar una vaga a escoles i instituts el dijous vinent, 28 d’octubre, amb el lema «Mobilitzem-nos per guanyar drets laborals». «La situació ha esdevingut insostenible per l’alta taxa de temporalitat com a conseqüència de la nefasta planificació de l’Administració central espanyola i del Govern català, especialment durant les darreres dues dècades», asseguren des del sindicat que vol «un concurs de mèrits restringit que permeti als interins docents arribar a la condició de funcionaris de carrera, i al personal laboral interí a la condició de laboral fix després de tants anys d’interinatge».

Per USTEC-STEs aquesta «temporalitat inacceptable» és resultat del «pacte signat el 2017 i el 2018 per CCOO i UGT amb el ministre Montoro».