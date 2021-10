Pompeu Pascual i Busquets (Girona, 1930), va morir ahir amb 91 anys. Conegut pediatre, va tenir una llarga trajectòria, tant en l'àmbit públic, on va ostentar diversos càrrecs, com en el privat. Diverses generacions de gironins van passar per la seva consulta situada en un dels pisos de l'edifici de la Cambra de Comerç de Girona a la Gran Via Jaume I.

Pascual va viure a l'exili amb la seva família entre 1940 i 1948. El 1953 es va llicenciar en Medicina a la Facultat de Barcelona i es va especialitzar en puericultura. El 1957 fou nomenat Cap del Servei de Puericultura de la Prefactura Provincial de Sanitat de Girona. L'any 1978 va organitzar el I Congrés de Pediatres de Llengua Catalana.

També va ostentar diversos càrrecs en el món associatiu i polític com el de vicepresident de la Societat Catalana de Pediatria (1980-1984), cap del Servei de Promoció de la Salut a Girona de la Generalitat de Catalunya (1981-1985), president del III Congrés de Pediatres de Llengua Catalana (1984), diputat al Parlament de Catalunya (1984-1988), regidor a l'Ajuntament de Girona (1987-1989), delegat territorial del Departament Sanitat i Seguretat Social a Girona (1985-1996) o president del Sistema d'Emergències Mediques de Catalunya (SEM) (1997-2001), entre altres.

L'any 1998 va rebre la Medalla al Treball President Macià.