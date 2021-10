De l’enginyós «Iceta ballarí, posa’t d’interí» al contundent «Les que hi són, ens quedem». Aquestes eren algunes de les proclames dels centenars de treballadors públics de diferents sectors que es varen sentir ahir al matí davant la seu de la Generalitat a Girona en una concentració per protestar contra «l’abús de la temporalitat». Un abús que per exemple, segons IAC, el sindicat majoritari entre els treballadors de l’administració pública catalana, es concreta en «prop d’un 30% de la plantilla de la Generalitat estigui en situació de temporalitat i que, en molts ajuntaments, aquesta xifra augmenti fins al 60%». En contraposició al nou decret impulsat pel llavors ministre d’Administracions Públiquesk Miquel Iceta, que temen que pugui acabar deixant molts interins sense feina, els sindicats convocants de la concentració i la vaga d’ahir proposen una via perquè «els interins que fa més de tres anys que ocupen una plaça passin a ser funcionaris mitjançant un concurs de mèrits restringit».

«Convoquem vaga per reclamar una solució justa per tot el personal afectat per l’abús de temporalitat en què es troben, un abús de temporalitat per la mala gestió de les administracions en les ofertes públiques d’ocupació», explicava Glòria Polls, portaveu a Girona d’USTEC, després d’una concentració on hi havia molts mestres i professors - «el percentatge d’interins a Educació és d’un 30%»-, però també representants dels treballadors de l’administració pública (convocats per CATAC-IAC) o del sector de la Sanitat Pública (CATAC-CTS). Des d’aquest darrer col·lectiu, per exemple, es posa sobre la taula unes xifres que demostren que, en temps de pandèmia, un gran percentatge de treballadors públic han estat a primera línia del combat contra el virus sense un contracte assegurat: «Les últimes dades facilitades per l’ICS (Institut Català de la Salut) demostren l’alt grau d’inestabilitat de la nostra plantilla. De 47.600 persones, 16.367 (30%) són de plantilla, la resta, 19.346 interines i 11.887 personal eventual» «Els eixos de temporalitat es concreten en l’anomenat «Icetazo», un decret que volem que es pugui refer i que sigui un concurs de mèrits restringits que permeti els interins arribar a la condició de funcionaris de carrera sense haver de passar per un procés selectiu», va detallar ahir Glòria Polls perquè «ja han demostrat la seva vàlua treballant durant anys en les seves respectives places».