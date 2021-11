Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns el presumpte autor de l'assassinat d'una dona a Ripoll. Es tracta del fill de la víctima, que és el principal sospitós del crim i al qual es buscava des d'ahir diumenge, dia dels fets. El suposat autor havia fugit amb una altra persona. Gràcies a la col·laboració ciutadana, els Mossos han pogut localitzar i detenir el sospitós en una zona boscosa. Segons fonts properes a la investigació, el jove de 19 anys anava armat amb un ganivet i estava agressiu en el moment de la detenció.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra seguia el rastre del sospitós des d'ahir. Cap a les nou del matí, agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Ripoll van rebre l'avís que en un domicili de l'avinguda Ripollès hi havia una dona de 46 anys ferida per arma blanca. Quan els agents van arribar a l'habitatge, van trobar la víctima malferida. Els serveis sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. Segons fonts del cas, la dona havia rebut una ganivetada al coll.

El fill de la dona, de 19 anys, va fugir. Segons les primeres informacions, acompanyat d'un altre jove que també era al domicili. Aquest jove es va presentar voluntàriament als Mossos i, segons la investigació, no té res a veure amb l'atac. La investigació apunta que va ser el fill qui va matar la mare arran d'una discussió quan la dona va arribar a casa. No era el primer cop que la policia havia d'intervenir, dos anys abans ja havia amenaçat la dona. Gràcies a la col·laboració ciutadana, han pogut ubicar el sospitós i els Mossos d'Esquadra han desplegat un ampli operatiu per detenir-lo amb la intervenció de diverses unitats i de l'helicòpter.