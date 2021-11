Els melanomes són un dels tipus de càncers més habituals a Europa, per exemple l’any 2018 se’n van diagnosticar més de 144.000 casos; i, tot i ser la primera causa de morts entre els càncers de pell, el melanoma cutani té un alt percentatge de curació en els casos que es detecta a temps. La detecció precoç és el principal cavall de batalla de moltes malalties i, en aquesta línia, el programa de recerca i innovació «Horitzó 2020» un projecte internacional liderat per la Universitat de Girona per detectar els «càncers de pell, i el melanoma en particular, de manera personalitzada» utilitzant la intel·ligència artificial desenvolupant un nou escàner corporal. El projecte IiToBoS està coordinat des de Girona, des del grup de Visió per Computador i Robòtica de la UdG (Vicorob), compta amb un pressupost de 12 milions d’euros i la participació de 19 organitzacions internacionals des d’universitats, com la UdG o la de Hannover, hospitals com el Clínic de Barcelona o el de Trieste, grans empreses com Bosch o IBM i empreses més petites que «ens aporten expertesa en temes concrets».

Actualment, detalla el catedràtic de visió per computador de la UdG Rafel García, que lidera el projecte des de Vicorob, la detecció dels melanomes «es basa a agafar imatges de pigues i lesions de la pell dels pacients amb un aparell anomenada dermatòscop» i el que «estem fent nosaltres, és un escàner que automatitza aquest procés tan tediós d’agafar imatges de la superfície cutània del pacient;i ho combinem amb l’historial mèdic del pacient per saber si ha patit alguna patologia anterior a la pell, amb les dades demogràfiques (edat, gènere…) i informació genmica, a través d’una mostra de saliva, per saber si té alguna mutació que faci que tingui un risc més elevat de patir càncer de pell».

Així, amb l’objectiu final de detectar càncers de pell «de manera precoç i personalitzada», IiToBoS «desenvoluparà un sistema d’intel·ligència artificial per donar assistència als dermatòlegs integrant tota aquesta informació», apunta García sobre un desenvolupament amb intel·ligència artificial que «utilitzarà les tècniques més modernes d’aprenentatge profund per avaluar el risc de cadascuna de les lesions que detectarem en aquests pacients».

Rafael García recorda que, «tradicionalment», una manera de detectar el càncer de pell ha estat recomanar als possibles pacients que vigilin si alguna de les seves pigues «canviava» i que ara, amb IiToBoS, «el nostre escàner també avaluarà de forma periòdica, cada sis mesos o nou mesos, monitorarà a cadascun dels 600 pacients de l’estudi clínic de manera automàtica per proporcionar al dermatòleg informació sobre cada piga o lesió».

El projecte IiToBoS ha estat un dels cinc escollits d’entre les 158 propostes que s’havien presentat a la convocatòria «Diagnòstic Digital» del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea.

En el projecte liderat des de Girona per Rafael García i i el centre de recerca Vicorob de la UdG hi participen sis universitats (Universitat de Girona; Leibniz Universität Hannover – Alemanya; MTA SZTAKI Hungarian Academy of Sciences – Hongria; Fraunhofer HHI – Alemanya; i National Technical University of Athens – Grècia); quatre empreses multinacionals (Bosch – Espanya, IBM – Israel , Barco – Bèlgica i RICOH – Espanya), sis pimes (OptoTune – Suïssa, Coronis Computing – Espanya, Trilateral Research – Irlanda, V7 – Regne Unit, Isahit – França i Torus Actions – França); tres hospitals (Hospital Clínic de Barcelona, Università degli Studi di Trieste – Itàlia i The University of Queensland – Austràlia); i l’associació de pacients Melanoma Patient Network Europe, amb seu a Suècia.