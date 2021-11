Aquest mes d’octubre ha estat el sisè més sec i el desè més càlid en el que portem de segle XXI a tot l’Estat, segons les dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). Per zones, l’agència estatal apunta que la pluja ha estat especialment escassa al nord de Girona, és a dir, a l’Alt Empordà, on la falta de pluges ha obligat la Generalitat a imposar fa pocs dies les primeres restriccions per sequera. Aquesta diagnosi coincideix amb la del Servei Meteorològic de Catalunya, que també qualifica el mes d’octubre com a «sec» o «molt sec» a bona part de Catalunya i assenyala també l’Alt Empordà com un dels punts amb menys pluja.

L’AEMET considera que aquest octubre ha estat, al conjunt de l’Estat, «poc tardoral». Així, assenyala que les pluges es van quedar en un 75% respecte el valor normal d’un mes d’octubre, ja que es van recollir de mitjana 57 litres per metre quadrat. Això fa que aquest mes es pugui considerar «sec» en relació al període 1981-2010. En el cas de Catalunya, el qualifica fins i tot com a «molt sec».

Pel que fa al Meteocat, l’organisme català indica que el mes d’octubre ha estat «càlid» a gran part de Catalunya, especialment a la plana de l’Empordà, la plana de Vic, la conurbació de Barcelona i l’altiplà central. Per contra, indica que ha estat «normal» o «fred» a altres zones de Catalunya, inclòs el Pirineu i el Prepirineu. Pel que fa a les precipitacions, indica que el mes ha estat «sec» o «molt sec» a gran part del país, excepte la zona situada entre el Barcelonès i el Maresme, on es pot qualificar de «plujós».

El servei meteorològic català atribueix aquestes anomalies de precipitació a la inhibició del pas de centres de baixes pressions per la presència de l’anticicló. Això ha fet que plogués molt poc durant un dels que es considera un dels mesos més plujosos de tot l’any.

Mentrestant, les temperatures segueixen oscil·lant. Segons les observacions del meteoròleg Gerard Taulé, ahir es van registrar -4,5 graus de mínima a les Deveses de Salt, 2,5 graus a Girona-Sèquia, 0,7 graus a Salt, 01,a Sarrià de Ter i -3,5 a Sarrià de Dalt. En tots els observatoris, la màxima va ser de 22 graus. Per tant, ens trobem amb valors màxims que podrien correspondre al mes de maig i mínimes que podrien ser de ple mes de gener.