L’enginyera naval Martina Reche, de Sant Joan de les Abadesses, va guanyar ahir el reconeixement que la International Windship Association entregava en el marc de la COP26, la cimera del clima que s’ha celebrat a Glasgow des del 31 d’octubre i finalitza avui. Concretament, va rebre el guardó Proposed Research Award, una de les set categories dels Wind Propulsion Innovation Awards 2021, pel seu projecte de doctorat que començarà a principis de l’any que ve amb l’empresa líder en fabricació de veles, North Sales.

El projecte, titulat «Wind Propulsion Systems for Commercial Ships Modelling, Design and Cost Optimixation», preveu el desenvolupament d’un programari de predicció capaç de calcular quina és la instal·lació de veles més eficient, segons les necessitats i característiques de cada vaixell, per reduir les emissions que genera i treballar per un transport marítim més sostenible. «Cada fabricant et vol vendre la seva vela i com a client, és difícil escollir. Amb el projecte volem determinar -a partir del model de vaixell i la ruta més freqüent- no només el tipus de vela més adient, sinó també la quantitat que se n’han d’instal·lar o la mida», aclareix l’enginyera.

L’objectiu de l’International Maritime Organization (IMO) és que el 2050 s’hagi reduït en un 50% les emissions que genera el transport marítim, que actualment suposen el 3% de les emissions de CO₂ mundials. Per aconseguir-ho, Reche explica que hi ha altres opcions com, per exemple, canviar el tipus de fuel substituint el gasoil per hidrogen, amoníac o metanol. Això, però, «suposa una inversió molt gran perquè queda molta investigació per fer i, si funciona, s’hauran de canviar totes les naus i la infraestructura actual», diu. Per aquest motiu, el seu projecte opta per treballar amb la propulsió per veles: «La tecnologia ja existeix, només s’ha d’instal·lar i té cost de consum zero perquè el vent és gratis», conclou.