Els productors del pinyó de Catalunya es mostren preocupats per la paràlisi de l’administració a l’hora de posar una regulació que freni els robatoris generalitzats de pinyes. Tant productors com tècnics dels centres de recerca que han participat en un estudi en el marc del projecte Quality Pinea, amb una jornada tècnica celebrada a Garrigàs, remarquen que «el sector ha de quedar regulat, igual que d’altres productes no fusters com els bolets, el bruc o el llentiscle, per l’Agenda Forestal 2025 que està desenvolupant el Govern de la Generalitat», tal com han explicat en un comunicat.

Segons remarquen, «els productes no fusters són la base d’una bioeconomia circular agrofosetal». Tot i que des de la Conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural s’ha mostrat el compromís en contemplar la seva regulació, «la falta de concreció preocupa al sector forestal, molt perjudicat pels robatoris de pinyes i la comercialització dels pinyons al mercat negre», afirmen.

Plaga de xinxa americana

Una altra de les amenaces a les quals, segons el sector, s’enfronta el pi pinyer és la plaga de xinxa americana del pi (Leptoglossus occidentalis), que afecta greument la producció de pinyes. Per aquest motiu, els productors agrupats a través de la Cooperativa de Serveis Forestals i els principals centres de recerca forestal de Catalunya, participen al nou Grup Operatiu Pinea, un projecte d’àmbit estatal per fer front a les plagues que provoquen grans pèrdues de producció i amenacen seriosament la viabilitat del sector.

Finalment, els productors que han participat al projecte Quality Pinea aposten «decididament» per les plantacions intensives. «Els bons resultats del treballs duts a terme per la producció de pinyes fan veure la viabilitat de les plantacions de pi pinyer en grans extensions de zones agrícoles, fins i tot en àrees marginals i amb poca pluviometria», defensen des del sector.