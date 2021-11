Cada any, els hotels gironins acullen uns 50.000 visitants en temporada baixa procedents de l’Imserso, el programa subvencionat pel govern adreçat a la gent gran. És un model que dona certa vida als municipis turístics, sobretot Lloret i Platja d’Aro, però que cada vegada ofereix una rendibilitat menor als hotelers. El desgavell de la posada en marxa del programa aquest any ha fet perdre la paciència als pocs empresaris que encara confiaven en fer-hi una mica de caixa.

El ministeri d’Afers Socials ha acabat adjudicant el contracte a la baixa amb una quitança de 20 milions d’euros sobre el pressupost inicia. Diverses patronals han alertat que, l’adjudicatari, Mundiplan, vol carregar aquest secens als hotels oferint preus entre 22,5 i 23,5 euros per persona/dia per la pensió completa, i no els 25 euros que figurava al plec de condicions.

«Si la cosa va per aquí, serà un mal negoci. Amb menys de 25 euros per persona és impossible que sigui rendible», assegurava aquest cap de setmana un hoteler de la Costa Brava que a aquest diari. Afegia que «obrir l’hotel fora de temporada només per a l’Imserso ja no surt a compte», i recordava que els preus pràcticament no s’han tocat en l’última dècada.

Diversos problemes en el procés de licitació, han retardat la posada en marxa del programa: En dues setmanes es posaran els viatges a la venda, però no s’espera que els primers clients puguin arribar abans de finals de febrer. S’acumularà un retard de quatre mesos sobre el calendari que les ministres, de Drets Socials, Ione Belarra, i lTurisme, Reyes Maroto, van anunciar i van assegurar públicament.

Ho han denunciat aquesta setmana els hotelers valencians, probablement els més afectats. La seva patronal (Hosbec) explica que el començament de la negociació dels preus suposa, una bufetada al sector: davant d’un preu per persona i dia que el plec de condicions va establir en un mínim de 25 euros, els departaments comercials i de contractació s’estan trobant ara amb propostes de contracte de les diferents adjudicatàries amb preus molt per sota aquesta quantitat. Hosbec denuncia que depenent de la zona i la categoria de l’hotel s’ofereixen contractes a partir del febrer amb un preu que oscil·la entre els 22,5 i els 23,5 euros. «Si traiem l’IVA d’aquests preus, l’hoteler percebria un net entre 21 i 22 euros per cada turista, i dins d’aquest preu s’hi ha d’incloure allotjament, pensió completa, vi i aigua, animació, calefacció, wifi gratuït, i tots els serveis que presti l’hotel».

Els empresaris tornen a mostrar la seva indignació per aquest nou «maltractament i engany» a què es veuen sotmesos. Sobretot tenint en compte que les ofertes que han resultat guanyadores s’han fet amb preus molt a la baixa, rebaixant en 20 milions d’euros el preu de sortida. Segons el president d’Hosbec, «si sobren 20 milions d’euros vol dir que existia un marc més que apte per millorar la retribució als hotelers com demana el sector des de fa uns quants anys. El més sorprenent de tot és que el mateix Govern ha enganyat els empresaris, anunciant una millora del preu i fixant-lo en 25 euros (encara per sota del preu de cost) perquè la realitat torni a ser un gerro d’aigua freda».