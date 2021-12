La situació epidemiològica a la Regió Sanitària de Girona segueix els pronòstics a l’alça que va marcar el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que fa uns dies va alertar que els casos seguirien pujant fins a doblar-se. Els nous contagis segueixen augmentant tot i que ahir la bona notícia va ser que la positivitat de les proves va baixar lleugerament, situant-se al 9,77%. Es tracta, però, d’una xifra més elevada que la mitjana catalana, que se situa al 7,37%.

Les últimes dades del Departament de Salut indiquen que els ingressos segueixen augmentant un cop més, tornant a fregar el centenar d’hospitalitzats la Regió Sanitària gironina. Des de mitjans de novembre els hospitals gironins han mantingut una xifra d’ingressos que s’ha mogut entre els 90 i el centenar, i de moment no s’acosten al pic de la cinquena onada, que va arribar a registrar 210 ingressats durant la primera setmana d’agost. A més, els casos més greus que requereixen ingrés a l’UCI es mantenen estables des de fa unes setmanes i no arriben a la trentena. En el balanç d’ahir n’hi havia 23, un més que el dia anterior.

Si es comparen les dades d’aquesta sisena onada amb les que hi havia el desembre passat, es pot constatar que hi havia més de la meitat d’ingressos a la província gironina dels que hi ha ara. Concretament, el 6 de desembre de 2020 hi havia 225 pacients hospitalitzats, dels quals 48 estaven a l’UCI. En l’àmbit català la situació és la mateixa. L’última actualització de Salut d’ahir xifrava en 795 els ingressats, la meitat que fa un any, quan n’hi havia 1.590. A l’UCI ahir hi havia 175 pacients, mentre que un any enrere n’hi havia 395, un 125% més. Pel que fa als indicadors de contagi, el risc de rebrot a Girona continua pujant ja per sobre del pic de la quarta onada, i ahir es va situar als 573 punts. En canvi, l’Rt va baixar tres centèsimes, fins a 1,20. Pel que fa a la mortalitat, l’últim balanç no suma cap defunció, i en total s’han mort 2.309 persones per culpa de la covid. També destaca la mitjana d’edat dels nous contagis, ja que fa setmanes que va reduint-se progressivament. Durant l’última setmana ha baixat als 36 anys, mentre que les dues setmanes anteriors era de 40 i de 42 anys respectivament. El 53% dels nous contagiats són dones.

A Catalunya, els últims set dies s‘han registrat més de 2.200 contagis diaris, i la mortalitat augmenta lentament amb una mitjana de sis morts al dia. La pandèmia ja ha provocat 24.162 morts, quatre en les últimes 24 hores.

D’altra banda, els centres d’atenció primària (CAP) van atendre el dilluns a 3.307 pacients de covid, un miler més que el diumenge de la setmana passada, una pressió en els ambulatoris que continua augmentant i que no es registrava des de principis d’agost.

Pel que fa al ritme de vacunació, des de l’inici de la pandèmia s’han administrat 6.087.464 primeres dosis de la vacuna i 5.296.343 segones dosis.

La barreja de vacunes, avalada

L’Agència Europea del Medicament (EMA) i el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) avalen barrejar vacunes contra la covid-19 tant en les injeccions inicials com en la de reforç.

Els dos organismes sanitaris de la Unió Europea han conclòs que l’anomenada vacunació heterogènia provoca una resposta immunitària «reforçada» i defensen que «pot oferir flexibilitat en les opcions de vacunació, especialment reduint l’impacte en la campanya de vacunació si un vaccí no està disponible per alguna raó».

Segons van indicar ahir en un comunicat els dos organismes europeus, les proves disponibles apunten «de forma consistent» a una «tolerància acceptable i una resposta immunitària reforçada».

En aquest sentit, l’EMA i l’ECDC asseguren que, contràriament al que diuen alguns estudis, no hi ha proves «consistents» que demostrin que combinar vacunes pugui provocar més reaccions adverses.