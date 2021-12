Les estacions gironines d’esquí coincideixen en titllar l’inici de la temporada d’esquí d’enguany d’«excel·lent», i asseguren que l’afluència de visitants durant els cinc dies de pont ha sigut superior a la de la prepandèmia. Durant la Puríssima més de 60.000 esquiadors han passat per les estacions gironines.

Es destil·la un optimisme que l’any passat va quedar oblidat, ja que les restriccions per la pandèmia van aigualir un inici de temporada que va començar per acord mutu el 14 de desembre.

Aquest any la Masella ha sigut la primera a obrir, ho feu el 26 de novembre i amb unes bones condicions de neu pel temporal de llevant que va caure i pels treballs de producció de neu. Durant el pont, l’estació ha pogut tenir pràcticament totes les pistes en funcionament. El dilluns va ser el dia que més incidències es van registrar a estacions com Vallter 2000 per culpa del torb i les fortes nevades, i això provocà que hi hagués un «efecte crida» cap a Masella, on només van tancar les cotes més altes. Segons expliquen des de l’estació, el fet de comptar amb cinc dies de festa ha estat un dels factors decisius que han permès tenir una molt bona afluència de visitants, sumat a les nevades recents i abundants que han deixat bons gruixos. També ha influït el fet que hi hagués molts esquiadors que feia dos anys que no esquiaven, i venien amb «molta il·lusió i ganes d’esquiar», subratllen.

Durant el pont l’estació ha rebut més de 30.000 visitants, amb dos dies punta que han rebut més de 8.000 esquiadors per jorn. A més, l’ocupació dels allotjaments a peu de pistes ha sigut del 100%.

Pel que fa a les estacions gestionades per Ferrocarrils de la generalitat de Catalunya (FGC), la valoració és igual de positiva. A través d’un comunicat, la presidenta d’FGC Marta Subirà va explicar que s’ha superat un 18% les xifres d’afluència del 2019 a les sis estacions que gestiona.

Vallter 2000 va obrir el 27 de novembre, més aviat que fa dos anys, i l’afluència de visitants ha sigut «molt bona». El director de l’estació, Enric Serra, va valorar molt positivament l’inici de temporada, «estem contentíssims», va dir, i va afegir que «començar el pont amb neu al Pirineu oriental és que et toqui la loteria».

Diumenge l’estació va tenir menys aforament del previst per culpa del mal temps, i dilluns no va poder obrir pel torb, el vent i la forta nevada que va cobrir les pistes. «Amb tot dimarts vam tenir una jornada d’èxit absolut, vam omplir l’aforament al 100%», va subratllar Serra. De fet, l’Ajuntament de Setcases ha fet controls de seguretat durant el pont per garantir que els accessos a l’estació es fessin amb cadenes si no se circulava amb vehicles 4x4. L’estació ha acollit 3.751 persones.

Serra conclou que tot i que han hagut de limitar l’accés a les pistes alguns dies (n’han obert un 87%), prediu que el desembre serà «molt bo».

La Molina també ha pogut tenir durant el pont la pràctica totalitat de les pistes obertes, a diferència de fa dos anys, quan la meteorologia no va ser tan favorable. «Les nevades han caigut en el moment ideal, feia molts anys», va assenyalar Marta Viver, responsable comercial de l’estació, que va afirmar que feia «molts anys» que no podien obrir amb aquestes «bones condicions». La responsable va afirmar que enguany «els esquiadors tenien moltes ganes de venir i han pogut gaudir de tots els espais de l’estació». Les nevades han deixat gruixos d’entre 50 i 70 cm de neu pols, i també auguren una bona temporada. Durant el pont han visitat l’estació 20.102 persones. Pel que fa a la Vall de Núria, han rebut 6.854 esquiadors.