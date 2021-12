Tranquil·lament, lúcid, a casa i envoltat dels seus. Potser és que el destí té reservat als pastissers una mort així de dolça, i d’aquesta manera és com va morir ahir Salvador Boix, a 95 anys. Boix va ser durant tota la vida l’ànima de la confiteria -creada pel seu pare- que duia el seu cognom a Banyoles, a més de persona implicada en la cultura d’aquesta ciutat, on va dirigir durant anys el Cercle de Catòlics.

Un dia abans de morir encara rebia la visita del darrer dels seus besnéts, i va reclamar que li enviessin per Whatsapp les fotos amb el petit. Boix, que havia perdut la dona aquest mateix any, tenia 9 fills, 24 néts i 10 besnéts.

El seu pare, Miquel Boix, havia sigut alcalde Banyoles i va ser qui va inaugurar la pastisseria Boix, però qui duia les regnes del negoci era Salvador, que havia adquirit una sòlida formació de pastisser a Barcelona.

Les tortades de Banyoles

Va ser un pastisser innovador, creant els primers pastissos de noces de 7 o 8 pisos que es veien per la zona, i introduint l’univers Disney en les seves creacions. Però van ser sobretot les tortades el que va donar fama a la pastisseria Boix, gràcies a una fórmula secreta que, com deia amb ironia, «coneix tothom». Durant un temps, dues pastisseries de Banyoles es disputaven la idea original de la tortada, però només de cara a la galeria: compraven les ametlles i els pinyons a mitges.

Com a president del Cercle de Catòlics, va endolcir l’esperit dels banyolins igual com els endolcia la boca en la confiteria. Allà s’hi representava teatre i es passava cinema per als joves, en un temps d’oferta escassa.

Boix pertanyia a una generació de persones -de quan les pastisseries es deien confiteries- que no deixa mai de treballar, ni que sigui a casa, i fins fa pocs mesos encara feia per a tots els seus néts i besnéts, pastissets i piruletes. Amb ninots de Disney, per descomptat.