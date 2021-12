No feu cas del títol d’aquest petit article nadalenc. Però és que avui dia tot passa pel «núvol» informàtic, i un núvol , com els de pluja, sempre modifica la realitat. Nadal només s’entén a través de l’Evangeli. Nadal és assaltat pel negoci, sense pietat pel seu contingut. L’hem de despullar del seu núvol mercantil.

Magnífics vins amb denominació d’origen per triar. Nadal és presentat com un brindis rialler d’un sopar de negocis. Ja fa dies que les pàgines dels diaris gairebé fan olor de pernil de gla. Milions d’espanyols amb televisió i poca cartera només poden fer saliva quan l’especialista afaita el pernil en penjolls transparents, quasi olorosos. En una separata d’un gran diari europeu hi figuren sis famílies de milliardères amb les fotos d’objectes que més aprecien per revestir-se’n en aquest temps nadalenc. Hi llegeixo: mitjons de cotó de cachemira, 100 euros; una americana d’esmòquing de vellut,1.125 euros; perfum amb notes de fusta tropical, 252 euros per 50 ml; abric de cachemira reversible vermell,14.500.

Faig una simple enumeració de vendes nadalenques, no per fer-ne cap judici, sinó per conscienciar la gent que el Nadal no sol estar en la propaganda comercial, l’objecte de la qual és la venda i el guany, sinó en l’esperança cristiana, fonamentada en la història evangèlica i la fe de la l’Església.

Nadal és com un «sí» de casament. Un compromís d’estimar que té el premi en el mateix amor. Nadal vol dir naixement. Però el que neix és el Fill de Déu fet home. I la seva missió obra el realisme de Déu en la Història i en l’eternitat, per cadascú de nosaltres.