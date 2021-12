L’enginyer Pere Macias, que després d’haver estat diputat, alcalde d’Olot i president de la Diputació de Girona és actualment coordinador del Pla de Rodalies de Renfe, va indicar que un dels reptes de futur que hauran d’afrontar les comarques gironines és el de la logística. «La logística és el consumidor més voraç de territori que tenim en aquest moment, i ho seguirà essent», va advertir. Per això, va considerar que la preocupació que hi ha actualment arreu del territori pel model de producció energèticaca «serà pecatta minuta en comparació amb l’ocupació territorial que pot significar la invasió logística». En aquest sentit, va recordar que el Penedès ja va ser la primera víctima d’aquest model, i que va decidir separar-se de l’àrea metropolitana i poder planificar el seu propi futur en aquest àmbit.

Tanmateix, no va ser l’únic que va posar l’accent en l’amenaça logística. El director del Parc Natural del Cap de Creus, Ponç Feliu, va destacar la «gran taca» que suposa el polígon logístic d’Amazon a l’Alt Empordà: «No sé com no hi ha hagut una revolta social», va indicar. En aquest sentit, va advertir que les comarques gironines són «un lloc estratègic on posicionar-se els grans lobbies logístics, que en termes ambientals poden ser molt perillosos».

Energies renovables

De la mateixa manera, i fent referència també a les renovables, Feliu va recordar que les comarques gironines «són deficitàries en producció energètica», ja que des de la demarcació hi ha hagut moltes reserves a l’hora de modificar el paisatge.

Tot i això, Feliu va fer una crida a la «responsabilitat»: «Hi ha llocs que són sagrats i altres que no, i per què no s’han de poder construir parcs eòlics al costat de les autopistes o polígons industrials per corregir aquest dèficit?», es va preguntar.

Mentrestant, la professora de Geografia Isabel Salamaña també va coincidir en la sensació que actualment hi ha una tendència «a deixar fer, i qui dia passa anys empeny». Salamaña va analitzar com alguns municipis, com Olot, Torroella de Montgrí o alguns pobles petits, tenen les idees polítiques clares i treballen per posicionar-se allà on volen, però va explicar que això no passa a tot arreu. Finalment, Salamaña també va carregar contra la Generalitat: «Tenim un departament que sembla que vol acontentar tots els moviments socials i allò que és petit, però ningú parla del que és macro, com la macopagesia», va advertir.