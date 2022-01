La nit de Cap d'Any ha estat tranquil·la en general a les comarques gironines, pel que fa a festes il·legals o 'botellots'. I és que els Mossos i les Policies Locals d'arreu de la demarcació havien muntat dispositius per tal d'evitar aquest tipus d'esdeveniments. A Platja d'Aro, per exemple, el cap de la Policia Local, David Puertas, explica que han preparat la nit de Cap d'Any en dues fases. Una primera fins a les cinc de la matinada, on s'ha estat pendent d'evitar 'botellots' i festes il·legals en alguns espais de la localitat i l'altra a partir de les cinc fins a les nou del matí centrada en els controls d'alcoholèmia de conductors que entraven o sortien de Platja d'Aro.

En general, i llevat d'alguns ciutadans que no han respectat el toc de queda, la nit ha acabat sense incidents. On tampoc hi ha hagut cap problema ha estat a Mont-ras, al Baix Empordà, on la nit de Nadal hi va haver una macrofesta il·legal, en la qual es van desallotjar unes 300 persones.