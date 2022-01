La Generalitat ha rebut peticions per a fer quatre parcs fotovoltaics a les comarques gironines des de que es va aprovar la modificació del decret de renovables, a principis de desembre. La nova normativa estableix nous requisits per a les empreses que vulguin instal·lar parcs eòlics i fotovoltaics, com ara haver d'acreditar l'acord pel 50% dels terrenys i condicions per al consens territorials. A més, es prioritzen els projectes petits, de 5 MW o menys. I, precisament, els quatre projectes que s’han presentat durant aquest primer mes a la província compleixen amb aquestes característiques, ja que tots junts sumen només 15,5 hectàrees i cap d’ells supera els 3,5 MW de potència. Les propostes s’ubiquen a Sant Feliu de Buixalleu, Beuda, Capmany i Palol de Revardit. En canvi, a hores d’ara no s’han presentat encara noves propostes de parcs eòlics, que són els que més preocupació generen al territori, especialment a l’Alt Empordà.

Segons consta en el portal de la ponència d’Energies Renovables, a Sant Feliu de Buixalleu, l’empresa Agrollum SL vol ampliar el parc fotovoltaic que ja existeix, i que és un dels més importants de les comarques gironines. Per fer-ho, el seu projecte proposa 3,5 MW de potència i ocuparia unes 5,53 hectàrees. En aquest cas, necessita avaluació d’impacte ambiental, que es troba en procés. El segon projecte correspon a l’empresa LC Paper i s’ubica al terme municipal de Beuda. Es tracta d’un parc que generaria també una potència de 3,5 MW i ocuparia 5,13 hectàrees de terreny. En aquest cas l’expedient està en tramitació i exposició pública, ja que no requereix informe d’impacte ambiental. El tercer projecte s’ubicaria a Capmany, i tindria unes dimensions més petites. En aquesta ocasió està impulsat per l’empresa Let’s Surf SL, ocuparia 1,7 hectàrees de terreny i generaria 0,945 KW d’energia. Aquest projecte tampoc necessita avaluació d’impacte ambiental i també està en exposició pública. Finalment, a Palol de Revardit es projecten dos petits parcs, tot i que estan impulsats per la mateixa empresa, Torralbe Solar SL. Sota el nom de «Casademont I» i «Casademont II», l’empresa proposa dos parcs, cadascun dels quals generaria 0,875 MW (és a dir, 1,75 en total). En un dels casos ocuparia 1,44 hectàrees i, en l’altre, 1,7; de manera que sumats ocuparien 4,13 hectàrees de terreny. De moment, doncs, encara són pocs i petits els projectes de parcs fotovoltaics que s’han presentat a les comarques gironines durant el primer mes després de la modificació del decret de renovables. Per contra, a altres zones de Catalunya -especialment Lleida, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central-, la xifra de peticions ja és molt més elevada a hores d’ara. L’objectiu de la modificació del decret de renovables, segons la Generalitat, és potenciar els projectes més petits i respectuosos amb el territori. La seva aprovació es va fer gràcies als comuns, mentre que PSC i CUP hi estan en contra, igual que nombroses associacions ecologistes d’arreu del territori.