La Diputació de Girona destinarà durant aquest 2022 gairebé dos milions d’euros a les polítiques, inversions i compra d’habitatges socials. Aquesta dotació pressupostària es destinarà a subvencions per a consells comarcals i ajuntaments que podran demanar finançament per a les polítiques d’habitatge. Les administracions locals podran presentar projectes per optar al finançament de la Diputació fins al 15 de febrer i es dividiran les ajudes en cinc línies diferents. La quantitat de cada ajuda que es doni a les administracions es fixarà en funció del nombre d’habitants que tingui.

El Servei d’Habitatge de la Diputació ha obert les subvencions per a polítiques d’habitatge per aquest 2022. Es tracta d’un conjunt d’ajudes que sumen 1.935.000 euros que es repartiran entre els ajuntaments i consells comarcals que vulguin invertir i comprar habitatges socials. Les ajudes es reparteixen en cinc línies diferents.

Per un costat, hi haurà 630.000 euros per a ajuntaments gironins que inverteixin en habitatges municipals o cedits. El mínim per cada ajuda serà de 2.500 euros i si l’habitatge és municipal, els ajuntaments rebran un màxim de 15.000 euros. Si els pisos són cedits per a lloguer social, l’ajuda arribarà a un total de 8.000 euros.

Per altra banda, es destinaran 320.000 euros a fer estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de polítiques d’habitatge. La subvenció no podrà superar els 10.000 euros per consistori. La tercera línia es centrarà en la gestió de polítiques socials en l’àmbit comarcal i comptarà amb 100.000 euros. L’objectiu és garantir que els ajuntaments i els consells comarcals garanteixen una igualtat d’oportunitats en l’accés a l’habitatge a tota la demarcació. Cada administració rebrà un mínim de 1.000 euros i un màxim de 18.000.

Contra la pobresa energètica

Per altra banda, hi haurà una línia d’ajudes per a contribuir contra la pobresa energètica. Aquest tipus d’ajudes van enfocades a millorar les llars que pateixen una situació de vulnerabilitat i exclusió social. Es destinaran 80.000 euros amb un màxim de 10.000 i un mínim de 1.500 per cada administració. Els ajuntaments i consells comarcals tenen fins el 15 de febrer per presentar les seves sol·licituds.

La cinquena línia és la que té una dotació més important amb 805.000 euros i servirà per ajudar als consistoris a comprar habitatges per a polítiques socials. Cada ajuntament que opti a aquesta subvenció rebrà un màxim de 30.000 euros i un mínim de 10.000. En aquest cas, els consistoris podran demanar l’ajuda fins el 15 de març.

La Diputació de Girona repartirà les subvencions a ajuntaments i consells comarcals en funció del nombre d’habitants que tingui cada administració i es donarà prioritat als municipis petits i micropobles. El diputat d’Habitatge de la Diputació de Girona, Quim Ayats, ha destacat que l’ens supramunicipal fa «un gran esforç pressupostari» per atendre les demandes en habitatge, que «han augmentat molt» en el darrer any.